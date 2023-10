Serie D, girone G. Nel girone con le squadre romane e sarde, al momento in vetta ci sono 2 squadre campane: Nocerina e Cavese. I molossi, sotto la guida di mister Gianluca Esposito, non hanno brillato dal punto di vista del gioco, ma hanno comunque raccolto ben 12 punti. Nonostante il primo posto a pari merito con i blufoncè, il clima a Nocera non è dei migliori. Domani, però, una vittoria in terra sarda contro il COS Sarrabus Ogliastra potrebbe scacciare definitivamente ogni tipo di dubbio ed accenno di contestazione. Il motivo del malcontento dei tifosi rossoneri è legato al gioco ed ai punti persi con Ardea e Flaminia. Infatti l’ultimo match contro il Budoni, giocato dal 20′ in superiorità numerica, è stato sbloccato solo a 12 minuti dalla fine dal subentrato Liurni. “Quello che conta è vincere” recitava un vecchio motto calcistico, dunque 3 punti nella prossima gara potrebbero sancire definitivamente la “pace” tra Esposito ed il popolo della Nocerina.

Serie D, girone G: situazione in casa Cavese

Situazione simile, ma con meno polemiche, si ritrova a qualche chilometro di distanza, a Cava de’ Tirreni. I metalliani sono reduci dalla vittoria sul campo del Gladiator per 3-1 e dovranno cercare continuità nella sfida interna di domani contro il Trastevere. Anche intorno alla Cavese prima della sfida contro i campani circolavano diversi voci su un possibile cambio in panchina, ma i 3 punti di domenica hanno permesso allo staff ed alla società di lavorare in serenità.

Il test più importante dunque sarà quello del campo nella giornata di domani che ci dirà se effettivamente le due squadre campane hanno trovato una quadratura tale da permettere di giocarsi la promozione fino alla fine.