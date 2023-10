Angri-Gravina 3-3: pareggio amaro per i grigiorossi

Angri-Gravina 3-3. Pareggio amaro per l’Angri che non riesce a sfruttare il 3-0 dopo 45 minuti.

Gara che inizia a ritmi altissimi, al 3’ errore difensivo, Santoro supera Scarpato ma clamorosamente non inquadra lo specchio. L’Angri gestisce ma gli ospiti provano a far male sfruttando le ripartenza, come al 10’ con Da Silva che ci prova dal limite, ma Allegra è attento e respinge in corner. Dopo appena un minuto altra occasione per il Gravina: cross dalla sinistra, Szymanski tutto solo spara alto. Al 20’ Palmieri show, prima si libera di Raso e poi da posizione defilata batte Vlasceanu portando l’Angri in vantaggio. La squadra di mister Catalano prova ad usare la fisicità dei suoi attaccanti, ma il reparto difensivo grigiorosso regge. Mister Liquidato chiede di gestire la palla e dopo un possesso prolungato De Marco serve splendidamente Palmieri che con un diagonale buca per la seconda volta Vlasceanu e trova la prima doppietta in maglia grigiorossa facendo esplodere il Novi. L’Angri è inarrestabile ed ogni azione offensiva diventa un pericolo per il Gravina. Ad un minuto dalla fine della prima frazione arriva un’altra azione perfetta finalizzata dal gol: Herrera pesca Cordato che va al traversone, palla respinta dalla difesa, sulla sfera arriva De Marco, passaggio teso per Longo che spinge la sfera in rete e trova il 3-0. Per De Marco quarto assist in 2 gare. Al 45’ il risultato è di 3-0.

Angri-Gravina 3-3:secondo tempo

Nella ripresa inizia il blackout grigiorosso ed il Gravina alza il baricentro e cerca di riaprirla subito. Al quarto d’ora arriva il 3-1: cross dalla sinistra, Da Silva anticipa tutti e di testa prova a riaprire il match. Grigiorossi che provano subito a rispondere con Ascione che però di testa spara alto. Mister Liquidato corre al riparo ed inserisce anche Mane per dare fisicità e nuova linfa alla fase difensiva. I ritmi della gara si abbassano ed il Gravina prova a sfruttare i calci piazzati. Al 77’ su uno spiovente da metà campo ancora Da Silva stacca di testa e sorprende Scarpato, portando il risultato sul 3-2. I gialloblè acquisiscono fiducia e provano addirittura a pareggiarla sfruttando le corsie laterali; infatti all’86’ su un cross dalla sinistra arriva la tripletta personale di Da Silva che gela il Novi. Dopo 95 minuti il risultato è si 3-3, con i grigiorossi che raggiungono quota 10 punti.

Angri-Gravina 3-3: il tabellino

ANGRI: Scarpato, Cordato (93’ Marasco), Picascia, Palmieri (72’ Giorgio), Longo (66’ Mane), Herrera, Allegra (88’ Mansour), Kljajic, De Marco, Fabiano, Ascione. A disposizione: Castellano, Celiento, Rosolino, Spunticcia, Sabatino. All. Liquidato

GRAVINA: Vlasceanu, Orlando, Raso (46’ Servat), Bagatini, Ledesma (63’ Puntoriere), Morales, Longo, Szymansky (63’ Murdas) Santoro (72’ Choi) Coppola (46’ Chiaradia), Da Silva. A disposizione: Iurino, De Gol, Lauria, Curvino. All. Catalano

MARCATORI: 21’ e 38’ Palmieri (A), 44’ Longo (A), 59’, 77’ e 86’ Da Silva (G).

AMMONITI: Picascia (A), Ascione (A), Scarpato (A), Mane (A), Orlando (G)

ANGOLI: 4-2

RECUPERO: 1’pt, 5’st.