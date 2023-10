Pagani. Dimensionamento scolastico. La Criscuolo è salva

Piano di dimensionamento scolastico nel territorio paganese, la delibera passa in giunta comunale per salvare i plessi del territorio. Le nuove direttive impartite dalla legge di Bilancio rischiavano di mandare KO il servizio scolastico a Pagani, salvato da una lunga e proficua interlocuzione tra Comune dirigenze scolastiche e Consigli d’istituto.

Il nuovo piano di dimensionamento

Nelle scorse ore, la giunta comunale del sindaco Lello De Prisco ha ratificato il nuovo piano di dimensionato scolastico per i plessi di propria competenza, che vanno dalle scuole elementari a quelle secondarie di primo grado. A dare importanti problemi in questi mesi è stato il futuro della scuola media “Criscuolo”, che conta poco più di 600 iscritti, trovandosi in netta difficoltà con i livelli essenziali di partecipazione studentesca impartiti dal Governo centrale per mantenere la propria autonomia dirigenziale.

La soluzione

Il rischio chiusura è stato evitato solo attraverso un unione del plesso a un altro circolo didattico del territorio, per l’esattezza il terzo. La proposta approvata in giunta comunale, che sarà ora al vaglio dell’ufficio scolastico regionale, prevede l’accorpamento della “Criscuolo” con i plessi “Collodi- San Giuseppe Artigiano- Forteco”, esclusa la struttura di “Flaucinola” che passerà invece sotto la gestione didattica dell’istituto comprensivo “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. Nulla di nuovo invece per il primo circolo didattico, che rimarrà composto dai plessi “Alessandro Manzoni”, “Gianni Rodari” e “Giosuè Carducci”. «Dopo un anno intenso di confronti con Provincia e Regione abbiamo prodotto un piano che ha provveduto a tutelare gli studenti e le famiglie. Ci aspettavamo di dover intervenire con degli accorpamenti visti i casi di cali demografico, ma crediamo di aver fatto un lavoro che garantirà una continuità di servizio per diversi anni », ha spiegato l’assessore delegata all’Istruzione, Mariastella Longobucco, in attesa di ulteriori notizie da parte della Regione Campania, che ha provato in parte a opporsi alle nuove linee guida del Governo centrale.

Ora l’offerta formativa

Il lavoro ora, per quanto riguarda l’amministrazione comunale, si concentrerà sulle possibilità didattiche che potranno vivere gli studenti che frequenteranno Pagani. Un tema, questo, rilanciato dall’assessore Longobucco: «Ci sono alcune famiglie che portano i propri figli nelle scuole del vicinato perché dubbiosi delle offerte formative sul territorio. Abbiamo invece ottime dirigenze e corpi docenti, che saranno rilanciato da nuove politiche scolastiche e investimenti », ha concluso l’assessore.

Alfonso Romano