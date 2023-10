Sarnese-Buccino 1-0. Torna alla vittoria in campionato la Sarnese con Pirozzi che brinda con i tre punti l’esordio davanti al pubblico dello Squitieri di Sarno. I granata superano il Buccino Volcei grazie ad una rete di Pellecchia nella ripresa e si inseriscono nel gruppo al comando del girone B.

Sarnese-Buccino 1-0: la cronaca

Un primo tempo in cui si gioca tanto ma si concretizza poco. La Sarnese parte col piede giusto, spingendo nella metà campo avversaria, senza mai trovare il colpo vincente. La squadra di Pirozzi ci mette grinta e volontà, combattendo su ogni pallone, ma il risultato resta bloccato sulla parità, contro un Buccino Volcei ben messo in campo da Messina. Negli ultimi minuti del primo tempo, i granata recriminano per un calcio di rigore, non accordato dal direttore di gara, per un possibile tocco di mano in area di rigore. Si arriva all’intervallo a reti inviolate.

Parte bene nella ripresa la Sarnese, che fa la partita, senza riuscire a sfondare nella difesa rossonera. Non mancano di certo le occasioni, ma prima Pellecchia e poi Cassandro non regolano bene la mira. Pirozzi prova a dare nuovo vigore alla manovra offensiva, inserendo Evacuo per Padin. Pellecchia è tra i più pericolosi dei granata, viene atterrato in area ma non non viene fischiato fallo di rigore, successivamente sfiora il vantaggio. A metà tempo circa, Cozzolino è costretto ad uscire dal terreno di gioco per infortunio, al suo posto Salerno.Non molla la presa la squadra di Pirozzi, che sblocca il risultato al 72esimo, grazie a Pellecchia, che spinge in rete un passaggio di Yeboah. Il Buccino Volcei, subita la rete, resta anche in dieci per l’espulsione di Trimarco.

Termina proprio così allo Squitieri, la Sarnese ritrova i tre punti, i primi dell’era Pirozzi.

Sarnese-Buccino 1-0: il tabellino

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Losasso, Giordano, Vitolo, Logrieco (74’ Siano); Cozzolino (69’ Salerno), Corticchia, Cassandro (91’ Carpentieri); Pellecchia (83’ De Mattia), Padin (65’ Evacuo), Yeboah. A disposizione: Mastrangelo, Sbordone, Piccolo, Amendola. Allenatore: Egidio Pirozzi

Buccino (3-5-2): Pellecchia; Bottiglieri (84’ Paparello), Bisceglia, Luongo; Acka, Strianese, Ndiaye, Grieco (84’ Mele), Gabriel Ribeiro, Trimarco, Pelosi (61’ Luvumbu). A disposizione: Castiello, Grande, Franco, Gibba, Boglic, Sessa. Allenatore: Francesco Messina

marcatori: 72’ Pellecchia (S)

ammoniti: Cassandro (S), Cozzolino (S), Corticchia (S), Ndiaye (BV), Trimarco (BV), Pellecchia (S), Vitolo (S)

espulsi: Trimarco (BV)

angoli: 6-3

recuperi: 2’pt, 6’st

direttore di gara: il signor Marco Di Placido della sezione di Ariano Irpino

assistenti: i signori Francesco Di Rosa della sezione di Torre Annunziata e Marcello Molfetta della sezione di Napoli