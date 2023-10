Scafati. Candidato liste Aliberti all’ACSE, ed è scontro politico

Un ex candidato presente in una delle liste elettorali dell’attuale sindaco Pasquale Aliberti diventa medico competente per la società partecipata Acse. La decisione ha mandato su tutte le furie le varie anime dell’opposizione. Il consigliere comunale Francesco Carotenuto, inoltre, ha fatto richiesta di accesso agli atti per fare maggiore chiarezza, la maggioranza però si difende spiegando una convenienza per le casse dell’Ente.

Chi è il candidato di Aliberti?

Matteo D’Auria, candidato alle scorse elezioni con la lista “Avanti Scafati” a supporto del primo cittadino Aliberti, è stato nominato medico competente dell’Acse a fronte di uno stipendio annuo di 2.500 euro, attraverso una determina specifica che è stata oggetto di forte malumori tra le file di democratici e non solo.

Insorge l’opposizione

Forti le accuse di Michele Grimaldi e Francesco Velardo, consiglieri comunali in quota centrosinistra: «In città è tornato il sistema Aliberti. È quanto meno curioso che lo stesso medico, candidato e non eletto anche nel 2013, sempre a sostegno dell’attuale sindaco, fu nominato, poco dopo le elezioni, medico competente del Comune. Certo, sarebbe alquanto singolare se questo medico fosse così di fiducia da avere anche rapporti lavorativi ed economici con esponenti politici di primissimo piano dell’attuale maggioranza» dicono i consiglieri.

Carotenuto, accesso agli atti

Sulla stessa lunghezza d’onda anche un altro consigliere comunale, Francesco Carotenuto , che ha preparato una richiesta di accesso agli atti per conoscere al meglio la dinamica della vicenda: «Ho chiesto spiegazioni sull’opportunità di nominare un ex candidato e soprattutto se sono state fatte indagini di mercato che hanno portato a questa scelta».

Avagnano chiarisce

La maggioranza alibertiana allo sciame di polemiche risponde con molta tranquillità, esprimendo la propria versione dei fatti, che non terrebbero conto assolutamente dei rapporti politici passati o presenti che siano. A replicare è stato il consigliere comunale delegato alle società partecipate, Gennaro Avagnano: «D’Auria ha esperienza nel campo e con lui abbiamo avuto un risparmio di costi per l’Acse. Credo che siano questi i dati che interessano ai cittadini, che la pubblica amministrazione miri a una gestione sempre più economica ed efficiente dei soldi pubblici. Le candidature o le simpatie politiche lasciano il tempo che trovano. L’esperienza amministrativa mi ha insegnato che contano più la qualità e una gestione oculata piuttosto che i trascorsi politici. Quello che conta, alla fine, è che le procedure siano in regola, legittime e che le scelte siano state fatte nell’interesse dei cittadini» puntualizza Avagnano.

Alfonso Romano