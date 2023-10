Angri. Attivate le pompe idrovore in Via Orta Longa

Sono state installate e attivate le pompe di aspirazione dell’acqua in via Orta Longa. La Provincia la scorsa settimana ha provveduto a collegare alla rete elettrica le pompe idrovore piazzate lungo un tratto della Strada Provinciale 185 dove maggiore è il flusso di acqua che si accumula sulla superficie stradale.

La prova

Un primo significativo test sulla funzionalità delle pompe si è avuto negli scorsi giorni quando le piogge copiose hanno interessato la zona. Si sono registrati allagamenti ma fortunatamente sono stati attenuati dall’aspirazione, con l’attivazione delle pompe idrovore, che hanno smaltito l’acqua che si era accumulata sulla superficie stradale. Non è un intervento definitivo ma serve a migliorare la qualità della vita dei cittadini che a ogni allerta meteo sono costretti a barricarsi in casa e a fare fronte alla massa d’acqua che invade le loro proprietà e i terreni circostanti.

L’impegno di “Progettiamo per Angri”

Un primo passo raggiunto anche con il costante supporto del gruppo civico “Progettiamo per Angri” che già qualche anno fa aveva proposto all’allora Presidente della provincia Michele Strianese, sul posto per un sopralluogo, l’istallazione di queste pompe che potessero appunto attenuare i danni da allagamento. Il portavoce del gruppo civico Domenico D’Auria soddisfatto per questo risultato non allenta l’attenzione sulla strada provinciale e si dice pronto, insieme agli altri consiglieri, a sollecitare nuovamente l’amministrazione provinciale del presidente Franco Alfieri affinché possa essere aperto anche il ponte di nuova realizzazione collocato a ridosso del Rio Sguazzatorio in località Avagliana e a prevedere altre azioni di mitigazione nell’area. Resta vigile anche l’attenzione dell’amministrazione comunale. Quotidianamente è presente in zona l’assessore delegato all’ambiente e alla Protezione Civile Ciro Calabrese che non fa mancare il suo supporto.

Natalia Pepe