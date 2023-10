Basket. Givova da batticuore, espugnata Pesaro con un super Pinkins

Due punti d’oro

Uno straordinario Pinkins ha condotto la Givova Scafati al successo per 103-107 alla

Vitrifrigo Arena, nella quarta giornata del campionato di serie A, contro i padroni di casa della Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo un tempo supplementare.

33 punti in 39 minuti, 9 falli subiti, 90,9% da due (10 su 11), 50% da tre (1 su 2), 83,3% ai liberi (10 su 12), 8 rimbalzi, 2 assist e 42 di valutazione: numeri da capogiro per l’ala Pinkins, protagonista indiscusso del primo successo esterno stagionale della compagine dell’Agro.

Alla sua prestazione superlativa vanno poi aggiunte quelle altrettanto importanti dei

compagni Rossato (15 punti, con il 75% da tre ed il 100% ai liberi), Logan (15 punti), Robinson (16 punti e 8 assist) e Rivers (13 punti e 5 rimbalzi), rivelatesi fondamentali per la conquista dei due punti in palio.

Le ottime prove di Totè, Tambone e Mazzola non sono state sufficienti per consentire ai

locali di avere la meglio, ma sono servite per rendere avvincente ed entusiasmante una contesa che non si è potuta decidere nei tempi regolamentari, svelandosi come una bella vetrina per la pallacanestro e per il massimo campionato nazionale.

Cronaca del match

Gli scafatesi cominciano forte e di gran carriera la sfida. Circolando bene la palla in attacco,

grazie ad un Robinson ispirato, la Givova riesce a menare le danze sin dalla palla a due e a mettere alle corde l’avversario, tirando con ottime percentuali (Rossato sugli scudi) e difendendo con ordine e disciplina. Col trascorrere dei minuti, le distanze si fanno sempre più ampie, nonostante un buon Totè per i locali. Grazie al supporto offensivo di un ottimo Pinkins, il vantaggio gialloblù raggiunge il massimo vantaggio sul +24 all’8’ (8-32). Poi però viene assottigliato nel finale di quarto da Visconti e soci (14-34).

Comincia forte la formazione di casa nel secondo periodo, con l’intento di rientrare in

partita nel più breve tempo possibile: Tambone è tra i protagonisti del 22-34 al 12’. I subentrati Logan e Gentile preservano però le distanze (22-39 al 13’). Visconti e Totè tengono Pesaro aggrappata all’avversario (26-39 al 15’), ma i lunghi Nunge e De Laurentiis dialogano a perfezione e con l’ausilio di Rivers confezionano il 27-47 del 18’. McCallum e Ford, nel finale di frazione, riducono le distanze fino al 30-47 dell’intervallo lungo.

Tambone e Totè suonano la carica pesarese: a testa bassa si giocano tutte le carte per

provare a riaprire la contesa (33-47 al 21’). Robinson, Pinkins e Rivers ce la mettono tutta per preservare invece le distanze (37-56 al 23’). Ma la Carpegna Prosciutto vuole onorare l’impegno casalingo e piazza un break di 7-0 (44-56 al 24’), che mette paura agli ospiti. Questi ultimi, nonostante i centri di Nunge, Gentile e Pinkins, si vedono ridurre sensibilmente il vantaggio, sotto i colpi di McCallum e soci (55-62 al 28’). Il terzo quarto di si chiude infatti sul 61-67. E’ il capitano Mazzola a dare avvio all’ultima fase del recupero pesarese, che culmina dopo tre minuti del quarto periodo (68-68). Ed è sempre lui a firmare con una tripla il vantaggio locale al 35’ (73-70). E’ un buon momento per i padroni di casa, che volano sul 79-73 al 36’ e, grazie ad una serie di triple consecutive, riesce a conservare il naso avanti (82-78 al 37’), almeno fino a quando Robinson, Rossato e Logan, senza mai darsi per vinti, riescono a trovare energia e freddezza per realizzare i canestri dell’86-86 con cui si chiudono i tempi regolamentari.

L’esperienza di Pinkins, Logan e Robinson si rivela indispensabile per i colori gialloblù in

avvio di supplementare, perché, nonostante le assenze di Rossato (cinque falli) e Gentile (due antisportivi), i loro canestri si rivelano indispensabili per creare una piccola forbice che vale il 90-98 al 43’, punteggio che chiude di fatto anzitempo la contesa, la cui sirena arriva sul 103-107.

Le parole di Sacripanti

Il capo allenatore Stefano “Pino” Sacripanti: «Abbiamo fatto una vittoria importante, su

un campo importante. La partita ha avuto due facce: abbiamo difeso e controllato bene nella prima parte, poi nella seconda parte Pesaro è stata brava con aggressività a tornare sotto, mentre noi abbiamo invece sbagliato troppo e non siamo riusciti ad arrivare alla fine della partita continuando a gestire il vantaggio che avevamo accumulato. Abbiamo forse pensato troppo a gestire, quando invece avremmo dovuto continuare ad attaccare. Sono però molto contento della reazione della squadra, che è riuscita a stringere i denti e sul –4 è riuscita ad arrivare al supplementare, giocato poi come il primo quarto, con grande autorevolezza, così da aggiudicarci i due punti in palio. Pesaro ci ha messo in difficoltà in attacco con i pick and roll, grazie ai quali è riuscita a muovere la palla sui tiratori. Ho rischiato qualcosa quando ho tolto un lungo e deciso di andare sul cambio sistematico

sui pick and roll, per non dare la possibilità di rotazione della palla e del vantaggio che ne poteva conseguire. Questo ci ha portati ad abbassare il quintetto e a giocare con Pinkins da 5, ma alla fine siamo stati ripagati».

I tabellini

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 12, Bamforth 13, Bluiett 4, Visconti 8, Ford 3,

Tambone 19, Stazzonelli n. e., Mazzola 15, Schilling, Totè 29. Allenatore: Maurizio Buscaglia. Assistenti Allenatori: Giacomo Baioni, Giovanni Luminati.

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni n. e., Lottie 1, Gentile 4, Mouaha, Pinkins 33, De Laurentiis 3, Rossato 15, Logan 15, Robinson 16, Rivers 13, Nunge 5, Pini 2. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.