Salernitana. Accertamenti dei Nas all’Arechi, sanzioni e chiusure di punti ristoro

Ieri ad ora di pranzo, i Nas hanno fatto visita all’area hospitality dello stadio Arechi di Salerno per alcuni accertamenti che si sono svolti mentre Salernitana e Cagliari erano in campo.

Nel mirino sia l’idoneità dei locali in cui vengono preparati i cibi per gli ospiti della società granata che la tracciabilità degli alimenti.

Controlli

7 i punti di ristoro ubicati nei settori dello Stadio Arechi che sono stati oggetto di un capillare controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salerno, coadiuvati da quelli del Gruppo Tutela della Salute di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, nonché dagli Ispettori dell’Asl salernitana.

Il blitz

Il blitz ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza igienico – sanitaria e sulla regolarità delle prestazioni del lavoro.

Sanzioni

All’esito degli accertamenti sono state comminate, come riportato da La Città, sanzioni amministrative per un valore complessivo di 30mila euro relative all’accertamento di gravi carenze igienico sanitarie in 2 punti cottura, dell’impiego da parte di 2 esercenti – uno dei quali aveva altresì istallato un impianto di videosorveglianza non regolare per il controllo dei dipendenti – di 5 lavoratori in nero, nonché, in 2 punti ristoro, della mancanza di locali adibiti a spogliatoio per il personale.

Alla luce delle carenze riscontrate in 2 ristori ubicati nell’area hospitaliy della tribuna vip, è stata disposta, inoltre, l’immediata sospensione dell’attività.