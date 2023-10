Sant’Egidio-Sanseverinese 2-2: beffa nel finale per i biancoblù

Per i padroni di casa inarrestabile Buscè con 2 gol; per gli ospiti a segno Tirri e Donadio.

Sant’Egidio-Sanseverinese 2-2.Allo stadio “A.Spirito” di Sant’Egidio va in scena Sant’Egidio-Sanseverinese, gara valida per la settima giornata del campionato di Promozione Campania, girone D. La squadra del presidente Francesco Pepe è reduce da 2 vittorie consecutive e vanta la seconda miglior difesa del girone D e la terza miglior difesa dell’intero campionato di Promozione Campania, dopo le prime sei gare (4 reti subite). La distanza in classifica tra le due compagini è di un solo punto (Sanseverinese 10, Sant’Egidio 9). Terreno di gioco in ottime condizioni nonostante la pioggia delle ore precedenti e pubblico presente in gran numero, considerando le condizioni metereologiche incerte.

Sant’Egidio-Sanseverinese 2-2: la cronaca

L’avvio di partita è caratterizzato da alcune conclusioni poco pericolose da parte di ambo le squadre. Al 7’ ci prova Pignataro dalla distanza, ma il tiro è debole e di facile presa per Genovese, e un minuto più tardi Del Sorbo trova lo stesso esito; è il turno del numero 4 della Sanseverinese, Caccavo, e poi del capitano biancoblù, Giorgio, ma entrambi calciano fuori dallo specchio (rispettivamente al minuto 11’ e 14’). Dal 15’ minuto la Sanseverinese inizia a rendersi pericolosa e a produrre diverse palle goal sempre con Tirri: è il numero 9 a dare la scossa ai suoi con un tiro forte e velenoso dalla distanza che inizialmente sembrava dovesse uscire e, invece, scavalca e sorprende Coticelli, salvato solamente dalla traversa. Il portiere del Sant’Egidio è bravo, però, poco dopo a intervenire sempre su Tirri. Al 20’ ancora l’attaccante della Sanseverinese, servito da Donadio, fallisce una ghiotta opportunità in area di rigore davanti a Coticelli: è provvidenziale l’intervento difensivo del terzino Coppola che devia la conclusione in corner.

Cinque minuti dopo arriva la prima grande occasione dei padroni di casa: Napolano avanza sul settore di destra, fa partire un insidioso traversone in area di rigore che mette in difficoltà Genovese il quale si scontra con un suo compagno in uscita e mette a disposizione la sfera per Veneziano. L’attaccante batte a colpo sicuro a porta quasi sguarnita, la palla colpisce la traversa e sembra superare la linea, ma il direttore di gara e l’assistente non sono di questo avviso e non concedono il goal. E’un episodio che, in categorie superiori, sarebbe stato risolto dalla goal line technology. La partita si fa viva e ricca di occasioni poiché la Sanseverinese risponde con un’altra azione importante al 36’: palla persa dal difensore Lanzetta al limite dell’area e Tozza batte a colpo sicuro verso la porta biancoblù, ma è ancora una volta la traversa a fare da protagonista e a far rimbalzare di nuovo il pallone verso l’attaccante degli ospiti che ci riprova, ma trova davanti a sé un attento Coticelli che blocca. Sembra una crossbar challenge quella allo stadio “Spirito”.

Sant’Egidio-Sanseverinese 2-2: secondo tempo

Nella ripresa il Sant’Egidio inizia benissimo e, alla prima occasione (minuto 5), si sblocca il punteggio. D’Antuono osserva il movimento di Buscè e lo premia con un lancio preciso che arriva al numero 9 con i rimbalzi giusti; l’attaccante, scattato sul filo del fuorigioco, non ci pensa su due volte e fa partire un pallonetto perfetto che si deposita alle spalle di Genovese, leggermente fuori dai pali. La rete di Buscè galvanizza lo stadio “Spirito” e sembra dare più fiducia al Sant’Egidio che nei successivi 15 minuti gestisce la palla con tranquillità e sicurezza, e ci prova ancora con Buscè, sicuramente il più attivo dei suoi. Ma, nel momento migliore dei leoni, gli ospiti si costruiscono l’occasione per agguantare il pareggio: su un pallone riconquistatoa metà campo, la Sanseverinese è brava a portarsi in area di rigore e a conquistare il penalty per fallo netto di Perna. Minuto 21, Tirri si presenta sul dischetto e spiazza Coticelli, agguantando il pareggio. Gli uomini di mister Criscitiello prendono coraggio e si vedono prima annullare una rete per fuorigioco e poi, al minuto 31 della ripresa, falliscono la rete del sorpasso ancora con Tirri, che viene stoppato da un’uscita strepitosa di Coticelli. Al 36’ minuto il terzino sinistro del Sant’Egidio, Luigi Coppola, rimedia una brutta e dolorosa lussazione al gomito destro che desta grande apprensione in campo e sugli spalti, e il match che viene sospeso per diversi minuti; il calciatore viene soccorso prima sul terreno di gioco e poi viene trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore con l’autoambulanza, tra gli applausi dei tifosi. Al suo posto entra Avitabile.

Il gioco riprende dopo diversi attimi di spavento e tensione per le condizioni del terzino biancoblù, ma la reazione del Sant’Egidio è da grande squadra: al 38’ Nacchia lavora bene un pallone sulla fascia destra, rientra sul suo mancino servendo Buscè al limite dell’area. Il numero 9, in grande giornata, avanza e batte con un preciso diagonale sinistro l’estremo difensore avversario, mandando in festa la tribuna dello “Spirito”. L’arbitro concede 7 minuti di recupero e quando sembra finita, a pochi istanti dal triplice fischio, gli ospiti conquistano una punizione da posizione laterale, al limite dell’area. Si incarica della battuta il numero 10, Donadio, che fa partire un destro insidioso che non dà scampo a Coticelli e fa esplodere la panchina della Sanseverinese. Pochi istanti dopo, il direttore di gara, il signor Granato, sancisce la fine di Sant’Egidio-Sanseverinese, partita lunghissima, equilibrata e ricca di emozioni (2-2).

La squadra di mister Gianluca Moscariello conquista il terzo risultato utile consecutivo salendo a 10 punti in classifica erestando un punto dietro la Sanseverinese. L’attaccante biancoblù, Buscè, torna al goal dopo 5 turni di digiuno e raggiunge quota 3 reti in campionato, diventando il nuovo capocannoniere della squadra. Dopo 7 giornate il Sant’Egidio resta la terza miglior difesa dell’intero campionato di Promozione Campania (Gironi A, B, C, D).

Sant’Egidio-Sanseverinese 2-2: il tabellino

Sant’Egidio: Coticelli; Napolano, Lanzetta, Perna, Coppola (Avitabile 36’ st); Giorgio, Martinello (D’Auria 26’ st), D’Antuono; Pignataro (Rispoli 33’ st (Pepe 40’ st)), Buscè, Veneziano (Nacchia 20’ st).

A disposizione: Di Salvatore, D’Auria, Pepe, Avitabile, Avino, Novi, Lavinea, Nacchia, Rispoli.

Allenatore: Gianluca Moscariello

Sanseverinese: Genovese; Del Sorbo, Coppola, Stromboli, Villacaro; Gambino, Caccavo, Romano (De Maio 43’ st); Donadio, Tirri, Tozza.

A disposizione: Ferrara, Biancone, De Maio, Grillo, D’Amore, Bartimoro, Penna, Dello Russo.

Allenatore: Pellegrino Criscitiello

Arbitro: Emanuele Granato (Nola)

Assistenti: Ricordino Maffia (Agropoli), Angelo Valente (Sala Consilina)

Risultato finale: 2-2

Marcatori: Buscè 5’ st, 38’ st (SE); Tirri (rig.) 21’ st (SS), Donadio 52’ st (SS)

Recupero: 1’ nel primo tempo; 7’ nel secondo tempo

Ammoniti: Nacchia, D’Auria, Villacaro, Coppola, Stromboli.