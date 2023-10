Calcio. Salernitana – Napoli | Trasferta vietata ai residenti in Campania

Il Casms vieta la vendita dei biglietti per il match in programma il 4 novembre in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento.

Non arrivano buone notizie per la prossima trasferta dei partenopei, infatti è in arrivo il “pugno duro” del Casms nei confronti dei tifosi di Verona e Napoli a causa degli incidenti scoppiati sabato scorso prima e dopo la partita Verona – Napoli giocata al Bentegodi dove è scattato il Daspo per 36 tifosi azzurri.

Il Casms sottolinea i ripetuti tentativi degli ultras del Napoli e Verona di scontrarsi con i tifosi avversari non potendo escludere che anche in occasione della gara prevista all’Arechi si possano verificarsi le medesime gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Fonte: ANSA