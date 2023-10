San Marzano sul Sarno. I consiglieri Grimaldi, Calenda e Marrazzo chiedono le dimissioni del sindaco Zuottolo

Comunicato stampa

San Marzano sul Sarno, l’opposizione consiliare con Vincenzo Marrazzo, Franco Grimaldi e Maria Calenda chiedono le dimissioni della sindaca Carmela Zuottolo. Per il gruppo “Noi insieme tra Voi” e l’indipendente non sarebbe più sopportabile una gestione amministrativa con enormi problemi politici e una guida politica irrispettosa della propria comunità.

Un vecchio post scatena lo sdegno

Marrazzo, Calenda e Grimaldi rilanciano la propria campagna di raccolte firme in città per affermare il dissenso in città nei confronti della guida cittadina, con centinaia di firme raccolte. Ad aumentare lo sdegno delle minoranze anche la notizia spuntata negli scorsi giorni di un vecchio post della sindaca del 2021, poi cancellato, in cui sarebbero state utilizzate frasi poco felici nei confronti di alcuni cittadini marzanesi. Di seguito un’immagine del testo del post evidenziata dal gruppo:

Le parole dei consiglieri

“Inneggiare al Vesuvio perché di minoranza, parole di una violenza inaudita. In questo post del 2021 augura la morte dei cittadini che ogni giorno dice di amare. Non eravamo a conoscenza della situazione, ma del resto parliamo di un atteggiamento continuo nei confronti della cittadinanza” è la nota di Marrazzo, Calenda e Grimaldi “In una città senza servizi, con problemi di decoro, partecipazione e con un commercio sempre più oppresso la sindaca si dimostra ancora violenta con la propria comunità. Certe parole devono essere giustamente stigmatizzate, ma questo deve riguardare anche il primo cittadino e auspichiamo che anche la maggioranza si dissoci dalla violenza delle parole utilizzate. Ieri come oggi si continua, ma bisogna porre un freno” concludono i consiglieri “Per questo continueremo a chiedere a gran voce le dimissioni del sindaco Zuottolo e della fallimentare esperienza amministrativa, e sulla questione siamo pronti anche a mobilitarci”.