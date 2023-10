Serie D, girone G: San Marzano e Cavese in cerca di continuità

Serie D, girone G. Il San Marzano di mister Giampà, reduce dalla vittoria contro interna contro l’Atletico Uri, sarà impegnato allo stadio Piccirillo per il derby campano con il Gladiator. Sfida ostica ma che i blaugrana non vogliono sbagliare per dare continuità all’ultima vittoria e scalare qualche posticino in classifica. I rossoblu sono a quota 9 punti, a -6 dalla capolista, dunque i giochi sono ancora del tutto aperti. Il Gladiator, invece, è reduce da una settimana molto caotica con l’esonero del tecnico Luigi Pezzella e del direttore sportivo Gaetano Romano, dei quali però era stato richiesto il reintegro da parte del gruppo squadra, ma la richiesta è stata vana. I neroazzurri occupano l’ultimo posto in classifica del girone G con soli 3 punti.

Serie D, girone G: occhio alla capolista Cavese

In casa Cavese il clima pare essere sereno, data la vittoria di misura dello scorso turno con il Trastevere grazie alla rete di Piovaccari. I blufoncè sono soli in vetta a quota 15 punti e domani saranno ospiti dell’Ostia Mare Lido alle ore 15:00. La compagine romana è un avversario rispettabilissimo dati i suoi 11 punti in classifica, ma la squadra di mister Cinelli vorrà dare continuità alle ultime 2 vittorie per continuare a sognare in grande.

Foto di Davide Attianese, pagina Facebook San Marzano Calcio.