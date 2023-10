Sport. L’Angri resiste alla corazzata Fidelis Andria, reti bianche in trasferta

Punto d'oro per la formazione di mister Liquidato che inizia il tour de force delle prossime settimane non mollando contro i pugliesi

L’Angri continua la striscia di risultati positivi in campionato con un pareggio importante in casa della Fidelis Andria. Senza capitano e bomber Fabio Longo i grigiorossi non riescono a segnare, ma si affidano ad una rocciosa fase difensiva per agguantare un pareggio esterno dal valore importante.

Primo tempo

La partita inizia con ritmi bassi e due squadra che si studiano lasciando spazio però agli spunti individuali dei suoi uomini di maggior qualità. Per la Fidelis Andria in spolvero Strambelli, che intorno al quarto d’ora prova con un paio di spunti a mettere in apprensione la retroguardia avversaria, che regge però sotto il segno degli interventi di Picascia e Mane. Situazione simile dall’altro lato del campo e risultato che non viene mai messo in discussione nei primi 45 minuti. L’unica eccezione è la deviazione di Tall allo scadere del tempo regolamentare su imbeccata di Palmieri, la conclusione finisce sulla traversa ma il terzetto arbitrale valuta la posizione del franco senegalese in fuorigioco. Da annoverare il doppio cambio tra i padroni di casa a cinque minuti dal 45’ per via dell’infortunio di Scianaro.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia decisamente con un piglio più pimpante, anche complice la voglia del Fidelis Andria di provare ad agguantare il risultato pieno. Ancora Strambelli ci prova dall’out di destra dopo un paio di minuti, ma il suo tiro cross viene intercettato da Palladino. L’Angri risponde con una soluzione da fuori di Palmieri intorno al quinto di gioco, ma il tiro termine di poco a lato. Grande occasione all’undicesimo per l’Andria, con Bottalico che mette un cross invitante per Telera che impatta però senza forza. Gli esterni angresi sono vivi e intorno al settantesimo producono una grande occasione con Ascione che supera un avversario e scarica verso Sabatino, che manca però la porta. L’ultimo quarto d’ora si contraddistingue per l’aggressività che subentra tra le due squadra, con l’Angri che deve soffrire qualche mischia preparata da parte dei pugliesi. I calci piazzati diventano quindi un fattore, ben gestito però dagli ospiti che tranne per un colpo di testa di Burzio al minuto 86 non riescono a spingere il pallone in rete. Nei minuti di recupero l’Angri gestisce il risultato e si concede anche l’ultima occasione della gara con Kljiajic che a pochi secondi dal triplice fischio fa partire un tiro dai 30 metri, che però stavolta non inquadra la porta come ben aveva fatto in Coppa Italia contro il Real Casalnuovo.

Termina così a reti bianche un match che dona nuove sicurezze a mister Liquidato e in particolar modo al reparto difensivo, che raggiunge il secondo clean sheet di stagione per un Angri che persiste a metà classifica con 11 punti in 8 giornate