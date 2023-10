Basket. Prima sconfitta stagionale per Angri, KO a Benevento

La striscia vincente si ferma a quota 4

Primo stop stagionale per l’Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo cedono il passo alla Miwa Energia Benevento, che trionfa al PalaTedeschi 72-60. I Condor lottano come possono, anche se in condizioni precarie. Privi di Bonanni e con Caloia influenzato nel corso della settimana, i grigiorossi mostrano comunque tanta tenacia. Da sottolineare il rientro di Globys a referto con 13 punti. Doppie cifre anche per Taddeo (14) e Jelic (10).

La cronaca del match

Partenza forte di Benevento con un break di 5-0 firmato da Ferretti e Quarta. La risposta arriva da Jelic e Taddeo che impattano sul 7 pari. Coach Chiavazzo opta per la zona, che viene però punita da un’altra tripla di Quarta per il 12-9. I Condor si tengono in linea di galleggiamento con Taddeo (12-11). Poi arriva il momento dell’esordio stagionale di Globys, gettato nella mischia dal tecnico angrese. Ed è proprio il lituano, dalla linea della carità, a regalare il primo vantaggio agli ospiti (12-13). Tanti i viaggi in lunetta per i viaggianti, che si fanno raggiungere da Ferretti e Lazzari (17-17). Ed è così che termina la prima frazione.

Alla ripresa Benevento prova a correre con Ndour e Puca per il +5 (24-19) e coach Chiavazzo è così costretto al time out. Al ritorno sul parquet Granata appoggia il 24-21. Ma l’inerzia è della Miwa Energia, che tenta di scappare con Puca e Garcia (31-21). E Angri deve ancora fermare la partita. La reazione giunge da Ruggiero e Izzo, che accorciano le distanze (33-28). Globys si fa ancora sentire nel pitturato e respinge il nuovo tentativo di allungo dei locali (38-33). Sul finire Quarta sfrutta anche un tecnico fischiato a Taddeo, per fare 3/3 a cronometro fermo e portare la gara sul 41-33 all’intervallo.

Alla ripresa Benevento vuole consolidare il gap con Ferretti per il 46-37. Con tanta grinta Angri resta attaccata alla gara con Granata e Izzo (49-42). La Miwa Energia, complice anche rotazioni più lunghe, trova sempre energie nuove e sigla il +11 (53-42) di Ndour. E’ di nuovo Izzo a dare speranza ai suoi per il 53-46, con cui si va all’ultima frazione di gioco. L’ultimo quarto comincia nel peggiore dei mondi per i Condor, che subiscono svariati tecnici. Ne approfitta Benevento, che segna punti importanti con Garcia e Jacimovic (61-46). Jelic e Globys riducono subito lo scarto (61-51), dando un buon segnale ai propri compagni. Troppe, però, le chance al tiro sprecate dai Condor che rimangono a distanza (65-51). Taddeo e Globys realizzano il nuovo -9, ma Ferretti spara da 3 per il 69-57 che spezza le gambe agli ospiti. La tripla di Iannicelli conclusiva serve solo a fissare il punteggio sul 72-60.

Infrasettimanale in arrivo

Testa già alla prossima partita casalinga, il prossimo giovedì, 2 novembre, alle ore 20,30 al PalaGalvani contro Promobasket Marigliano.

Tabellini

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 4, Mercurio n.e., Quarta 16, Castellitto, Spasojevic 1, Jacimovic 2, Ndour 10, Lazzari 3, Ferretti 16, Puca 9, Riviezzo n.e., Garcia 11. All. Parrillo.

Angri Pallacanestro: Izzo 7, Globys 13, Granata 8, Ruggiero 6, Caloia 1, Iannicelli 3, Taddeo 14, Jelic 10. All. Chiavazzo; Ass. Russo.