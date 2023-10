Basket. Troppa Salerno per l’Angri Femminile, sconfitta al debutto stagionale

Debutto amaro

Dura sconfitta, all’esordio in B Femminile, per l’Angri Pallacanestro. La formazione di coach Francesco Iannone viene sconfitta dalla più quotata Sirio Salerno 78-45. Partita sempre in salita per le angresi, che patiscono tutta la superiorità delle loro avversarie. Da annotare i 14 punti di Carcaterra e i 13 punti di capitan Sapienza.

La cronaca del match

Inizio con mani fredde per le angresi, che si sbloccano dopo quasi 3’ con Stoyanova (4-2). Ha buon gioco Salerno, che piazza il primo mini allungo (9-2). Orchi segna il 13-4, che costringe Iannone al primo time out della gara. La reazione non arriva e la Sirio va ancora a bersaglio con Silatsa (17-4). Capriati cerca di svegliare la sua squadra, ma ancora Silatsa trascina la Sirio sul +11 (19-8) alla fine della prima frazione. Alla ripresa sale in cattedra Carcaterra, che firma il 19-12. Ma dall’altra parte De Mitri è implacabile e segna il 26-13 dai 6,75. Le locali fanno valere una maggiore prestanza fisica e volano sul 35-14 con Oliveira e Silatsa. Sul finire Angri accorcia fino al 38-22 con cui si torna negli spogliatoi.

Al rientro Salerno comincia letteralmente a salire di colpi. Le ospiti non riescono più a reagire, soccombendo sotto i colpi delle granatine. Silatsa e De Mitri chiudono così i conti con almeno 10’ d’anticipo. Il 57-27 di fine terzo quando manda già i titoli di coda. L’ultima frazione è valida solo per le statistiche, con Angri che non riesce a rendere più onorevole lo scarto. Il finale è 78-45.

Tabellini

Sirio Salerno: Oliveira 17, Valerio 4, Orchi 10, Scala 3, De Mitri 15, Tagliaferri, Esposito 3, D’Amico 2, Virgilio, Silatsa 24, Scolpini, Lufrano. All. Visnjic

Angri Pallacanestro: Sicignano, Catalani, Cesarano n.e., Sapienza 13, Stoyanova 9, Martines 3, Tolardo 2, Falino, Carcaterra 14, Capriati 4. All. Iannone