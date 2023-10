Nocera Inferiore. Condominio Concordia ancora inagibile per 22 famiglie

Ansia per 22 famiglie che abitano nel palazzo Concordia di Nocera Inferiore sono costrette da 11 mesi a vivere altrove a causa dell’inagibilità dell’edificio. La situazione ha anche inciso bloccando la viabilità cittadina a causa della chiusura di via Cucci. Nonostante diverse verifiche e provvedimenti precauzionali, le famiglie non possono ancora rientrare nelle loro abitazioni, e la situazione è diventata insostenibile per i residenti e i commercianti locali.

Breve rientro

Recentemente, le famiglie sono state autorizzate a rientrare brevemente nelle loro case, ma hanno trovato una situazione di grave disagio con ascensori fermi, mancanza di elettricità e gas chiuso. Il sindaco Paolo De Maio sostiene, dalle colonne del quotidiano “La Città”, che è stata presentata una relazione tecnica sulla stabilità del palazzo, ma sono necessari ulteriori verifiche per iniziare i lavori di riparazione.

Una situazione complessa

Nel frattempo, anche i commercianti stanno registrando disagi a causa della situazione, e il sindaco ha minacciato di procedere legalmente contro il condominio se non verranno prese misure immediate per ripristinare la sicurezza dell’edificio. L’ordinanza di sgombero è stata emessa per motivi precauzionali a seguito di problemi strutturali rilevati nel novembre 2022.

ReCro