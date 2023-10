Blitz dei Carabinieri nel salernitano. Arrestato il “chimico” dei pusher africani

Blitz dei carabinieri ieri mattina a Santa Cecilia di Eboli. Arrestato il chimico dei pusher africani.

Il blitz

Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Compagnia di Eboli sono intervenuti in una casa isolata che dà sulla strada provinciale. L’abitazione era sorvegliata da un cane molto aggressivo che fungeva da allarme per il marocchino.

La perquisizione

Nel secchio della spazzatura di Hicham Ajafari, 43 anni, è stata rinvenuta sostanza stupefacente per oltre sei chili di hashish e mezzo chilo di cocaina. Lo stupefacente era suddiviso in diverse pezzatura in involucri di cellophane. Il nordafricano, in Italia da circa cinque anni, dopo le formalità di rito in caserma, è stato portato al carcere di Salerno.

Il sequestro

La droga sequestrata, invece, è stata inviata al laboratorio dell’Arma per i successivi esami. All’immigrato, come riportato da La Città, sono stati sequestrati anche un telefono cellulare e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. L’uomo è ora atteso dal gip del Tribunale di Salerno per l’udienza di convalida dell’arresto per detenzione al fine di spaccio.

