Campolongo Hospital: terzo in Italia per numero di interventi annui di protesi di spalla

"È un grande traguardo sia per la regione Campania, sia per l'intero Sud Italia"

Terzo anno consecutivo di grandi traguardi per il Campolongo Hospital che anche quest’anno si conferma in cima alla classifica dell’Agenas mantenendo la posizione di prestigio come terza struttura in Italia per numero di interventi annui di protesi di spalla, come già avvenuto nell’anno 2022. Una grande conferma.

La dichiarazione della vice direttrice Camisa

“L’impegno costante per l’eccellenza medica e l’attenzione ai pazienti sono valori fondamentali presso il Campolongo Hospital. Questo ennesimo riconoscimento è la dimostrazione dell’approccio dedicato e della competenza del personale medico e chirurgico della struttura che lavora incessantemente per alzare sempre di più gli standard», afferma Maura Camisa, vice direttrice generale della struttura.

Il commento del chirurgo Romano

Alfonso Maria Romano, chirurgo ortopedico e specialista in chirurgia protesica e artroscopica mini invasiva, ha dichiarato: «Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta come una delle principali strutture in Italia per le protesi di spalla con ben 273 interventi eseguiti come da fonte Agenas.

Qualità, sicurezza e efficacia dei trattamenti

Questo risultato riflette il nostro impegno continuo per la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti che offriamo ai nostri pazienti ed è ancora più significativo se si pensa che i numeri sono relativi solo ad interventi in elezione non avendo al Campolongo hospital un’unità di traumatologia. È un grande traguardo sia per la regione Campania, sia per l’intero Sud Italia”.