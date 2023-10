San Valentino Torio. I.I.S Domenico Rea, lunedì 6 suonerà la prima campanella

Martedi 31 Ottobre alle ore 10.30 inaugurazione e da lunedi 6 Novembre suonerà la campanella.

La dichiarazione

“Siamo davvero a buon punto per l’inizio delle attivita’ scolastiche presso la nuova succursale dell’Istituto di Istruzione Superiore DOMENICO REA di Nocera Inferiore – spiegano l’assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo insieme al sindaco Michele Strianese. Siamo davvero lieti di invitarvi all’inaugurazione, che rappresenta un momento fondamentale per la pubblica istruzione della nostra comunità.

Un lavoro di 3 anni

Grazie ad una grande sinergia istituzionale e dopo quasi 3 anni di intenso lavoro, siamo riusciti a completare ed a mettere in sicurezza un immobile comunale con fondi della Provincia di Salerno, per aprire sul nostro territorio la prima scuola di istruzione secondaria, ovvero la succursale dell’Istituto Superiore “Domenico Rea” di Nocera Inferiore.

L’avvio delle lezioni

Il 6 Novembre avranno inizio le lezioni del corso di “STUDI PROFESSIONALI PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” e riteniamo sia questo un risultato esaltante per il nostro paese.

Iniziamo con la prima classe di una sezione che e’ frequentata gia’ da tanti ragazzi del nostro paese, che dunque non andranno piu’ a Nocera Inferiore, ma frequenteranno la scuola superiore nel proprio paese.

Presso il nostro istituto di Via I° Mezzana potrà iniziare, prossimamente, anche il corso di “STUDI PER INDIRIZZO TECNICO AGRARIO, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA” e, inoltre, con delibera di giunta comunale n. 111 del 20/09/2023 abbiamo fatto proposta alla Provincia di Salerno ed alla Regione Campania di attivare anche un nuovo indirizzo di studi, quello del “LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE. PERCORSO “LICEO MADE IN ITALY” E “LICEO DEL GUSTO”.

Il progetto

Nei prossimi mesi saremo tutti impegnati per far crescere questo grande progetto DELLA PRIMA SCUOLA SUPERIORE A SAN VALENTINO TORIO, che sarà sicuramente utile per migliorare la nostra comunità dal punto di vista sociale, economico e culturale”.

L’invio all’inaugurazione

L’amministrazione invita la popolazione all’inaugurazione martedi 31 Ottobre alle ore 10.30, per condividere tutti insieme una giornata storica.