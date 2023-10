Sarno. Verso il voto: centrodestra in cerca di unità

Verso le elezioni amministrative sarnesi della prossima primavera il centrodestra cerca l’unità, ma il dibattito spacca sul tema Forza Italia. Nelle ultime ore due esponenti di punta del partito a livello locale come Franco Annunziata e Giuseppe Agovino hanno espresso posizioni diverse sul futuro delle scelte del partito berlusconiano, pomo della discordia la fuga in avanti dei civici e Fratelli d’Italia sul nome di Giovanni Cocca. «Dopo mesi di trattative credo che prolungare le discussioni sia un esercizio inutile», ha affermato Annunziata sui social in merito alla prossima campagna elettorale che via via inizia a delinearsi, anche visto il periodo di transizione post decadenza di Giuseppe Canfora, e non deve trovare impreparato gli alleati perché «la Città si aspetta un centrodestra unito dopo anni di lotte intestine che hanno regalato a una minoranza il Governo del territorio».

L’intervento di Annunziata

A questo punto Annunziata interviene sulla diatriba in atto da mesi ormai tra la candidatura di Cocca, contrapposta al nome di Forza Italia del consigliere comunale Domenico Crescenzo, cercando una soluzione di mediazione nonostante i malumori: «Fossi io a decidere chiuderei subito con il ticket Cocca sindaco e Crescenzo vice sindaco. Dal mio punto di vista Forza Italia ha il gruppo qualitativamente migliore e deve darne prova in questo momento, occorre lungimiranza, i nostri avversari stanno battendo in lungo e in largo il territorio, la nostra campagna elettorale è ancora ferma al palo e indugiare ancora favorirà solo il centrosinistra».

Il punto di vista di Agovino

Di parere diverso l’ex capogruppo consiliare di Forza Italia Giuseppe Agovino, che con polemica commenta le parole del collega di partito: «Ridurre una candidatura a sindaco di una città così bisognosa di essere amministrata da figure professionalmente e politicamente capaci a una semplice spartizione di poltrone, rappresenta “il fare della vecchia politica”. Forza Italia vuole ricordare a tutti e a se stessa che è impegnata nella ricerca dell’unità e non ha mai imposto nessun nome e che per arrivare all’unità ha proposto metodi democratici di confronto non presi in considerazione e puntualmente respinti», è la conclusione di Agovino, che ricorda il rifiuto alla proposta di primarie.

Alfonso Romano