Scafati. Fondi PICS a rischio per un difetto burocratico, in gioco un buco milionario che manderebbe KO le casse dell’ente

Scafati. Fondi PICS a rischio per difetto burocratico

Fondi PICS a rischio a Scafati per un difetto burocratico, in gioco un buco milionario che manderebbe KO le casse dell’ente. A denunciare il caso è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Cristoforo Salvati, che afferma l’incompatibilità dell’architetto Maurizio Albano da Responsabile unico del procedimento dei vari progetti in auge.

Dirigente sovraccarico

Non si placano le polemiche intorno uno dei funzionari più oberati di Palazzo Mayer, a capo del settore VII e da qualche mese anche comandante pro tempore del comando di polizia locale di via Pietro Melchiade. “Albano compare in questo momento come responsabile della struttura dei Rup per i Pics, di responsabile ad acta del Polo Scolastico e di Autorità di Gestione. Tutto ciò non è compatibile con i finanziamenti regionali e comunitari. La Regione appena si accorgerà dell’errore formale toglierà il diritto di rendicontazione all’autorità di gestione, dovendo così rifare il documento di sistema di gestione e controllo, in tempi strettissimi visto il termine ultimo di rendicontazione al 31 dicembre e con il rischio di perdere milioni di finanziamento di lavori che l’Ente finirà di dover pagare di tasca propria, un buco economico gigantesco che non rappresenterebbe la prima volta per il sindaco Pasquale Aliberti” dice Cristoforo Salvati.

Alfonso Romano