Atletico Pagani-Sant’Egidio 5-0. Sul sintetico del “Pasquale Novi” di Angri va in scena il derby dell’Agro nocerino-sarnese tra Atletico Pagani e Sant’Egidio Calcio. La squadra di casa, allenata da Antonino Gargiulo, viene dalla pesante sconfitta maturata sul campo del Campagna (5-2), mentre i biancoblù di mister Gianluca Moscariello sono reduci dalla beffa del gol subito all’ultimo minuto contro la Sanseverinese (2-2). Le compagini sono divise da 2 punti in classifica (10 punti Sant’Egidio, 8 Atletico Pagani). Tribuna dello stadio “Novi” quasi piena e terreno di gioco in perfette condizioni. Padroni di casa in tenuta gialla, mentre gli ospiti in bianco e blù.

Atletico Pagani-Sant’Egidio 5-0: primo tempo

L’avvio di partita è caratterizzato da una conclusione a lato del numero 10 dei padroni di casa, Manco, al primo minuto di gioco. Al 5’ arriva il primo squillo del Sant’Egidio: Pignataro riceve il pallone sulla fascia sinistra, rientra sul suo piede preferito e lancia in profondità Buscè, il quale scavalca il portiere con un pallonetto perfetto, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco davvero molto dubbio segnalato dall’assistente. Quattro minuti più tardi è D’Auria che prova a rendersi pericoloso, sempre per il Sant’Egidio, ma il suo tiro termina largo. Un minuto dopo arriva il primo episodio che cambia il match: il numero 7 dell’Atletico Pagani (Di Ruocco), entra in area di rigore con un controllo a seguire, ma trova l’opposizione di Avitabile che effettivamentesembra colpire la palla con il volto, ma l’arbitro vede un fallo di mano e concede un penalty ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Tartaglione che spiazza Coticelli e porta in vantaggio i suoi.

Il goal dà più fiducia all’Atletico che sforna un paio di conclusioni con Manco, al minuto 15’ e 19’. Al minuto 21’ accade l’episodio chiave che sicuramente condiziona il prosieguo delderby ed il risultato finale. Il numero 8 dell’Atletico Pagani, Marasco, viene ammonito per un brutto fallo, ma questo intervento falloso innervosisce gli animi e si scatena un parapiglia che coinvolge anche alcuni componenti delle due panchine. Ad avere la peggio dal punto di vista disciplinare, però, è soltanto Lanzetta, difensore del Sant’Egidio, che viene espulso.

L’episodio rende l’atmosfera pesante allo stadio “Novi” e condiziona il Sant’Egidio dal punto di vista psicologico, ma la squadra di Moscariello riesce, con il passare dei minuti, a riorganizzarsi, disponendo il capitano Alfonso Giorgio in posizione più arretrata,sulla linea dei difensori. La partita non regala altri sussulti dal punto di vista tecnico fino al 41’, quando l’Atletico Pagani trova il goal del raddoppio: un cross insidioso dalla sinistra di Manco mette in difficoltà la difesa biancoblù e Perna, nel tentativo di anticipare l’attaccante Amoroso, deposita nella sua porta la sfera con un goffo autogol, ingannando anche Coticelli in uscita. Non c’è più nulla da registrare nei primi 45’ minuti, se nonl’ammonizione del difensore dell’Atletico Marsicano.

Atletico Pagani-Sant’Egidio 5-0: secondo tempo

Nella ripresa Moscariello inserisce Lavinea e Napolano al posto di Avitabile e Pignataro. La prima occasione della ripresa cade sui piedi di Manco (4’minuto) che prova una conclusione al volo ma trova la parata di Coticelli. Un minuto dopo i padroni di casa effettuano un cambio: entra Marino ed esce Marasco. Gli ospiti si fanno vedere con Nacchia al minuto 9’. L’attaccante si accentra e prova il tiro dal limite dell’area di sinistro, ma la conclusione non impensierisce l’estremo difensore Calabrese. Al minuto 13’ altro cambio per l’Atletico: esce Manco ed entra Donnarumma. Al 13’ viene ammonito Nacchia, ma è proprio quest’ultimo che si procura un possibile calcio di rigore un minuto dopo: l’esterno offensivo sfrutta un rimbalzo favorevole in area e mette il corpo davanti al difensore che, nel tentativo di rinviare, colpisce sia Nacchia e sia il pallone. L’arbitro, però, fa proseguire il gioco, tra le proteste degli ospiti. Tre minuti dopo viene ammonito il tecnico del Sant’Egidio sempre per proteste, stavolta per un dubbio fuorigioco segnalato a Buscè che si era lanciato verso la porta, dopo essere stato servito da un lancio preciso di Giorgio.

Al 20’ minuto Coticelli respinge il tentativo di Donnarumma con un grande intervento. Pochi istanti dopo il Sant’Egidio si gioca le ultime carte: entrano Veneziano e Martinello per Nacchia e Iovine. Nell’Atletico, invece, entra Imparato (che sarà protagonista nel finale) ed esce Guida. Cinque minuti dopo Moscariello inserisce Cialdini per D’Antuono nel tentativo di dare ulteriore freschezza alla sua squadra e tentare il tutto per tutto. Ma due minuti più tardi le speranze degli ospiti vengono spezzate dal goal di Amoroso che chiude praticamente il match.

Due minuti dopo (al 29’ minuto) Di Ruocco si rende protagonista con un paio di occasioni nel giro di pochi istanti, ma trova prima Coticelli e poi il palo sulla sua strada. La palla rimane a disposizione di Amoroso che riesce a segnare il goal del poker. Sono minuti di black-out comprensibile per il Sant’Egidio che al 32’ subisce anche il goal del definitivo cinque a zero: a segno Imparato. Gargiulo fa entrare D’Ambrosio al posto di Di Ruocco. Sul tramonto del match Napolano riesce ad evitare, con grande orgoglio, il goal del sei a zero con un intervento acrobatico sulla linea di porta. Due minuti prima del triplice fischio è D’Ambrosio che fa registrare l’ultima conclusione del match.

Il signor Martinelli sancisce la fine di un derby particolare, sicuramente incattivito da alcuni episodi e vinto, con un punteggio rotondo, dall’Atletico Pagani.

Atletico Pagani-Sant’Egidio 5-0: il tabellino

Atletico Pagani: Calabrese; Gallo, Marsicano, Cangianello, Giordano; Tartaglione, Marasco, Di Ruocco; Manco, Amoroso, Guida.

A disposizione: Vitiello, Allegretti, Marino, Imparato, Iannone, Colantuono, Notomista, Donnarumma, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonino Gargiulo

Sant’Egidio: Coticelli; D’Auria, Lanzetta, Perna, Avitabile(Napolano 45’), Giorgio, D’Antuono (Cialdini 70’), Iovine(Martinello 65’); Pignataro (Lavinea 45’), Buscè, Nacchia(Veneziano 65’).

A disposizione: Catalano, Napolano, Pepe, Avino, Novi, Lavinea, Veneziano, Cialdini, D’Apuzzo.

Allenatore: Gianluca Moscariello

Arbitro: Antonio Martinelli

Assistenti: E.Palma, A.Sinagra

Risultato finale: 5-0

Marcatori: Tartaglione 4’pt, Aut.Perna 41’pt, Amoroso 27’ e 29’ st, Imparato 32’ st.

Ammoniti: Marasco, Marsicano (AP), Nacchia, Moscariello (SE).

Francesco Monaco