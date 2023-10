Dramma della solitudine ad Eboli. 25enne trovato in condizioni precarie

Il giovane è stato trovato in casa tra i rifiuti, denutrito, in precarie condizioni di salute e igieniche

Un 25enne trovato solo in casa tra i rifiuti, nel rione Pescara di Eboli, ammalato e denutrito è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale.

La scoperta in seguito ad una segnalazione di un vicino di casa che lamentava una perdita d’acqua.

La scoperta è stata fatta ieri, come riferisce Salernonotizie.it, dagli agenti della polizia municipale in un’abitazione in una palazzina in via Carmine De Martino, nel rione Pescara ad Eboli difronte alla sede dell’Asl.

Il degrado

Il 25enne che viveva da solo è stato trovato in casa tra i rifiuti, denutrito, in precarie condizioni di salute e igieniche.

La solitudine

I vigili hanno soccorso il ragazzo molto deperito ed hanno allertato gli assistenti sociali per predisporne il trasferimento in un centro di prima accoglienza. In via De Martino, ieri mattina, sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno costatato lo stato precario delle condizioni di salute del giovanotto che aveva anche problemi respiratori.

Il dramma

Un vero e proprio dramma della solitudine quello vissuto dal ragazzo ormai da mesi, da quando era rimasto solo non avendo più familiari, nella casa trasformata in una discarica. L’abitazione dovrà essere bonificata tenuto conto che nemmeno i vigili urbani sono riusciti a trattenervisi a causa dell’olezzo insopportabile.

L’intervento dei vigili

La polizia municipale è giunta a casa del giovane senza sapere che fosse in pessime condizioni di salute e che l’abitazione era stracolma di rifiuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un vicino di casa del ragazzo che lamentava infiltrazioni d’acqua nella sua abitazione provenienti dall’appartamento attiguo ovvero quello in cui abitava il 25enne.

L’amara scoperta

Il ragazzo non usciva di casa da molti giorni e nell’appartamento non c’erano viveri e quindi non avendo mangiato alcun tipo di cibo era ormai molto deperito. Nessuno, però, era a conoscenza dello stato di indigenza del giovane.