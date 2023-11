Angri-Altamura 2-0. L’Angri parte subito fortissimo e dopo 100 secondi arriva la prima palla gol: De Marco lancia Tall che serve Ascione a rimorchio, ma il numero 77 grigiorosso calcia centrale da un’ottima posizione. I ritmi sono altissimi ed al 10’ succede di tutto, prima l’Angri lamenta un calcio di rigore per un tocco di mano plateale, poi sul ribaltamento di fronte Molinaro s’invola tutto solo, riesce ad evitare Palladino e deposita la palla in rete portando l’Altamura in vantaggio. I grigiorossi alzano il baricentro, mentre gli ospiti provano a sfruttare i calci piazzati, come al 29’ con Lattanzio che calcia una punizione rasoterra, ma Palladino è attento e blocca. La squadra di mister Liquidato utilizza molto le corsie laterali, ma in più di un’occasione è imprecisa nell’ultimo passaggio. I ritmi successivamente si abbassano ed al 45’ si va a riposo con il risultato di 0-1.

Angri-Altamura 2-0: secondo tempo

Nella ripresa Liquidato inserisce Marasco per dare nuove energie al centrocampo, ma dopo 11 minuti è ancora l’Altamura a trovare la via del gol; azione sviluppata sulla destra, traversone respinto dalla retroguardia, ma a rimorchio arriva Bolognese che con un sinistro chirurgico pesca l’angolino e sigla il 2-0. I grigiorossi provano a rispondere subito con una conclusione dall’interno dell’area di Fiele ma la palla termina alta. L’Angri alza i giri del motore e costringe gli ospiti a restare nella propria metà campo. Al 68’ il neo entrato Kljajic, sugli sviluppi di un corner, colpisce la traversa. Dal 75’ è sempre l’Angri a rendersi pericoloso: traversone per Kljajic che si ritrova a tu per tu con Fernandes, la palla gli scivola via, ma sulla sfera arriva Tall che da due passi viene murato. I padroni di casa ci provano in tutti i modi, anche con Giorgio, subentrato al posto di Palmieri, che calcia da posizione defilata e costringe Fernandes a rifugiarsi in corner. Dopo 6 minuti di recupero i grigiorossi comunque non riescono a trovare la via del gol e la sfida termina 2-0 per l’Altamura.

Angri-Altamura 2-0: il tabellino

ANGRI: Palladino, Picascia, Palmieri (75’ Giorgio), Herrera (61’ Kljajic), Mane, Fiele (75’ Cordato), Tall, De Marco, Sabatino (46’ Marasco), Fabiano (64’ Mansour), Ascione. A disposizione: Scarpato, Cordato, Longo, Di Mauro, Spunticcia, Giorgio. All. Liquidato

TEAM ALTAMURA: Fernandes, Cascella, Maccioni, Logoluso, Errico, Bertolo, Grande (80’ Bersaglia), Dipinto (46’ Bolognese), Lattanzio (53’ Scardina), Loiodice (88’ Mattera), Molinaro (53’ Colella). A disposizione: Spina, Mattera, Parisi, Battimelli, Esposito. All. Già comparto

MARCATORI: 11’ Molinaro (TA), 56’ Bolognese (TA)

AMMONITI: Sabatino (A), Grande (TA), Fabiano (A), Tall (A), Mane (A), Dipinto (TA), Maccioni (TA), Picascia (A).

ANGOLI: 11-1

RECUPERO: 1’pt, 6’st.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona; Assistente 1: Tasciotti di Latina; Assistente 2: Fatatati di Latina.