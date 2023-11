San Marzano-Trastevere 2-2: pari in rimonta per i rossoblu

San Marzano-Trastevere 2-2. Pareggio in rimonta per il San Marzano nel turno interno contro il Trastevere. Sotto un’incessante pioggia, al Comunale di Palma Campania termina col punteggio di 2-2. Nel primo tempo i capitolini si portano con cinismo sul doppio vantaggio, con un rapido uno-due al 16’ e al 22’. I blaugrana rischiano, ma riprendono il filo del match nel finale di frazione, collezionando tre ghiotte chance ravvicinate nel giro di un minuto.

A inizio ripresa il Trastevere punge in contropiede, poi il San Marzano pianta le tende nella metà campo ospite. Al 25’ Allegretti riceve palla in area, sfrutta uno svarione difensivo e supera il portiere in dribbling riaprendo i giochi. Nelle ultime battute Coly, entrato in campo da 2 minuti, gira in porta il preciso cross di Mancini per il 2-2.

Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa tengono il piede pigiato sull’acceleratore, ma il forcing non produce i risultati sperati. Si chiude in parità, con la quinta gara utile di fila per i ragazzi di Giampà

San Marzano-Trastevere 2-2: tabellino

SAN MARZANO (3-4–3): Cevers; Musso, Altobello, Chiariello (6’ st Ferrari); Cusati (6’ st Pisciotta), Maimone (38’ st Coly), Emmanouil(38’ pt Camara), Balzano (6’ st Mancini); Di Gennaro, Allegretti, Melillo. A disposizione: Pareiko, Cuomo, Montoro, Penka. Allenatore: Giampà.

TRASTEVERE (3–5–2): Semprini; Pandimiglio, Cesari, Santovito; Calderoni, Conti, Massimo, Crescenzo, Fragnelli; Alonzi, Cacheiro(12’ st Ferramisco). A disposizione: Foschini, Berardi, Santovito, Rosati, Baldari, Galofaro, Crovello, Sebastiani. Allenatore: Cioci.

ARBITRO: Angelo (Marsala). Assistenti: Canale e Di Marco(Palermo).

RETI: 16’ pt Fragnelli (T), 22’ pt Pandimiglio (T), 25’ st Allegretti (S), 40’ st Coly (S).

NOTE. Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Emmanouil (S), Altobello(S), Pisciotta (S), Crescenzo (T), Semprini (T), Ferrari (S). Calci d’angolo: 9–2. Recupero: 2’ pt; 4’ st.