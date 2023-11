Scafati. Ospedale. Il consigliere regionale Picarone replica ad Aliberti

Ospedale e punto di primo soccorso. Il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Picarone critica il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, per aver diffuso presumibilmente informazioni fuorvianti o false riguardo alla situazione medica e ai concorsi per medici nella città. Picarone afferma che: “Le dichiarazioni del Sindaco Aliberti apparse oggi sulla stampa e da lui propagate per mezzo dei suoi canali social sono delle vere e proprie fake news.”

No alla strumentalizzazione

Il consigliere regionale sottolinea che Aliberti avrebbe anche strumentalizzato la tragica morte di una donna avvenuta recentemente per scopi politici: “Aliberti dice che non vuole strumentalizzare la tragica morte della donna avvenuta poche settimane fa? Eppure ci sembra che non faccia altro.” precisa Picarone.

Precisazione sul reclutamento dei medici

Sul reclutamento dei medici per il presidio scafatese Picarone precisa: “Quello che, all’indomani dell’incontro con la ASL Salerno, il Sindaco del Comune di Scafati professa essere un suo successo – l’avviso per 6 medici di Pronto Soccorso per l’ Ospedale Mauro Scarlato – era qualcosa di già deliberato e bandito dalla ASL Salerno il 20 ottobre (più di 10 giorni fa).” e ancora “L’ASL per i medici del Pronto Soccorso ha bandito quindi ben tre concorsi e prima dell’incontro con il Sindaco di Scafati.”

Il monito di Picarone

Picarone ammonisce Aliberti per ciò che considera una mistificazione della realtà a fini politici personali e lo esorta a sostenere gli sforzi per attirare più professionisti attraverso i concorsi. “Quindi, invece di continuare a mistificare la realtà per fini che nulla hanno a che vedere con il bene del territorio, il Sindaco Aliberti farebbe bene a dare una mano e supportare le azioni che da anni si stanno mettendo in campo” conclude il consigliere regionale Picarone evidenziando il tono critico nei confronti del Sindaco Aliberti e la presunta diffusione di notizie false o fuorvianti riguardo alla situazione medica a Scafati. Picarone sembra sottolineare la necessità di affrontare la questione in modo più serio e di evitare strumentalizzazioni politiche.

RePol