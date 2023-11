Scafati. Ospedale, punto soccorso: servono sei medici

Nel futuro dell’ospedale di Scafati c’è un Punto di pronto Soccorso di primo livello, in attesa dei medici d’emergenza necessari. Dopo rinvii e polemiche, i vertici dell’ASL Salerno e una delegazione del Comune di Scafati si sono incontrati, nella giornata di ieri, per discutere del futuro del “Mauro Scarlato”. Ora è ufficiale: c’è un bando per l’assunzione di sei medici specifici. Partire dal Pronto soccorso per riaprire un ospedale dai diversi servizi e soprattutto con un nuovo ruolo nella rete emergenziale.

Aliberti in diretta

Queste sono alcune delle parole guida dell’ultimo intervento del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che in una lunga diretta social ha svelato i contenuti dell’incontro che si era svolto poche ore prima nel capoluogo di provincia. L’ASL, presente all’incontro con il direttore generale Gennaro Sosto e il direttore sanitario Primo Sergianni, ha convocato i vertici dell’amministrazione comunale per chiarire il piano industriale dei prossimi mesi, che parte dalla costituzione di un Punto di pronto Soccorso base, con servizi di Rianimazione e non solo garantiti attraverso l’assunzione di sei medici. Bando che è stato proprio ieri firmato dopo la delibera avvenuta dopo il 18 ottobre scorso, quando una signora di 59 anni è morta all’esterno dello “Scarlato” dice Aliberti.

Il fabbisogno dei medici

«Bastano sei medici specializzati in urgenza o con lauree equipollenti che partecipano al concorso e che accettano di restare a Scafati per consentirci di aprire, già dall’inizio del prossimo anno, il Pronto soccorso. Questa è l’ultima speranza a cui ci dobbiamo aggrappare con tutte le nostre forze per ridare alla nostra città il diritto alla salute che merita, evitando anche tutte le polemiche che potremmo esprimere sulla gestione della sanità in Campania».

Il bacino d’utenza

Il destino di un bacino d’utenza di oltre 80 mila persone è così legato al bando e alla partecipazione dei medici allo stesso, nella speranza che compensi e condizioni lavorative possano evitare un buco nell’acqua, come capita ed è già capitato in passato all’ASL.

I servizi dell’ASL

Novità importanti arrivano anche sul futuro dei servizi sanitari dell’ASL all’interno del presidio ospedaliero, attualmente in ristrutturazione. Come ha spiegato Aliberti, «si sta imprimendo un’accelerazione sui tempi per la conclusione dei lavori» e assicura «che in ogni caso non ci sarà un trasferimento delle specialità e dei servizi sanitari che al momento lo stesso Distretto eroga sul nostro territorio».

Le presenze all’incontro

All’incontro era presente anche l’assessore alla Sanità, Antonella Di Palma, che ha sottolineato un altro problema legato alla rete emergenziale e in particolare ai trasporti. «Non riuscendo a coprire tutti i turni per mancanza di personale medico, spesso le ambulanze ne sono sprovviste. Ci siamo resi disponibili ad accogliere in una nostra struttura un’auto medica che serva da supporto alle ambulanze e al 118 con un medico a bordo specializzato per la gestione delle emergenze. A stretto giro faremo già un sopralluogo per individuare una struttura comunale idonea che possa ospitare questo servizio».

Alfonso Romano