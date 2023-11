Zona Contestata. La nota stampa del comitato “Restiamo a Sant’Egidio” con alcune fondamentali precisazioni.

La nota stampa qui integralmente riportata

Come componenti del comitato “Restiamo a Sant’Egidio” desideriamo esprimere in maniera ferma e convinta la nostra volontà che questa parte del territorio resti sotto la giurisdizione amministrativa e continui a far parte del territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Questa volontà non è alimentata da un mero capriccio, ma da un senso di appartenenza radicato nei secoli e da una serie di fatti oggettivi che una sentenza non può pregiudicare né confutare!

Sappiamo tutti che, con la redazione del nuovo catasto, agli inizi del 1900, l’inserimento di questa parte del territorio del comune di Sant’Egidio nei fogli del catasto di Pagani è stato frutto di un errore che, anche con il ritrovamento di documenti recenti, si dimostrerà. Ma i fatti innegabili, a dimostrazione che la giurisdizione amministrativa e territoriale è stata sempre esercitata dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino, sono i seguenti: con la creazione dello stato civile, fin dal 1809, i cittadini di questa zona sono sempre stati iscritti nei registri del comune di Sant’Egidio; in virtù di quanto sopra, i cittadini di questa zona hanno sempre votato nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino; da sempre, a differenza del comune di Pagani, il comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha assicurato tutti i servizi nella zona contestata; da sempre, a differenza del comune di Pagani, il comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha realizzato scuole, completamento e sistemazione di strade, impianto di pubblica illuminazione, rete idrica, aree verdi e attrezzate. Questi sono i fatti. Questa è la storia! E il Comune di Pagani si è ricordato della problematica solo nel 2006 e per ragioni di carattere meramente tributario!

La sentenza del Consiglio di Stato, che certamente non compete a noi discutere, indica chiaramente anche una strada e, cioè, quella di una legge regionale per definire, una volta e per tutte, i confini tra i due comuni. Siccome la giustizia è amministrata in nome del popolo, vogliamo dire la nostra sulla vicenda e abbiamo chiesto, quindi, di perseguire anche questa strada!

E, da quello che ci risulta, l’amministrazione di Sant’Egidio sta lavorando per una proposta di legge regionale. Non capiamo, pertanto, questo affanno e questa corsa dell’amministrazione di Pagani nel “mettere le mani” su questa zona.

Piuttosto, anche in virtù di una chiara volontà popolare, l’amministrazione di Pagani ci rispetti come cittadini e santegidiani. Questo rispetto deve tramutarsi, necessariamente, nell’attendere che si chiuda anche l’iter della proposta di legge regionale che non deve e non può trovare ostacoli da parte dell’amministrazione del comune di Pagani. Questa vicenda si chiuderà quando, la regione Campania, sentita la popolazione interessata, promulgherà una legge. Pur esprimendo il massimo rispetto per i cittadini del comune di Pagani, ai quali va tutta la nostra sincera amicizia e stima, per il momento ci sentiamo e vogliamo rimane cittadini del comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

La nota è a firma del comitato “Restiamo a Sant’Egidio”