Montoro. L’orto domestico funzionale, concorso esperienziale e partecipativo

L’orto domestico funzionale è in effetti un giardino o un’area in cui vengono coltivate piante ed erbe aromatiche per scopi pratici e utili in ambito domestico. In questo tipo di orto, le piante vengono selezionate e coltivate per scopi culinari, medicinali o anche per scopi decorativi, ma con un’enfasi sulla funzionalità e sull’utilità per la casa e la famiglia. L’obiettivo principale è quello di produrre cibo fresco e sano per la tavola di casa, riducendo al contempo la dipendenza da prodotti alimentari confezionati e aumentando la consapevolezza sulla provenienza dei cibi consumati. Con tali iniziative si vuole promuovere anche uno stile di vita più sano e sostenibile.

L’evento di Montoro

A Montoro, è stato promosso il “Primo concorso esperienziale e partecipativo dell’orto domestico funzionale” voluto dal Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, Coldiretti e dal locale Comune. L’obiettivo di questo concorso è stato quello di riconoscere il valore degli orti domestici condotti a livello amatoriale su superfici limitate, destinati al consumo domestico e familiare di prodotti agricoli.

Gli indirizzi

Questa iniziativa ha quindi enfatizzato l’importanza dell’agricoltura, il legame con la terra e il ritorno alle radici, promuovendo il concetto di “comunità”. Annibale Discepolo nel suo discorso ha toccato vari temi che collegano l’agricoltura alla cultura e rafforzano il legame tra la produzione alimentare e l’essere umano.

I partecipanti

All’evento hanno partecipato importanti figure, tra cui il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, la Professoressa Teresa Del Giudice, il Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno Mario Rosario D’Angelo, e la presidente di Coldiretti Avellino, Veronica Barbati. Le loro parole hanno arricchito ulteriormente il contesto, mettendo in evidenza il contributo inestimabile che agricoltori e imprenditori apportano alle comunità attraverso il loro incessante lavoro.

L’organizzazione dell’evento ha visto la partecipazione attiva dei membri della deputazione del Consorzio, tra cui Ferdinando Russo, Damiano Odierna, Antonio Gilberti e Luigi Del Regno. Erano anche presenti il Vicepresidente del Consorzio, Gaetano Gambardella, e i Deputati Sessa e Strianese, contribuendo a rendere l’evento un’occasione significativa per la comunità.

Natalia Pepe