Pagani. Per Natale una pista di pattinaggio a Piazza Sant’Alfonso

Pagani, il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse per la maxi – pista Verrà installata vicino all’Auditorium, a pochi passi dalla Basilica di Sant’Alfonso

Una pista di pattinaggio di 8 metri per 10 in piazza Auditorium Sant’Alfonso durante le festività natalizie, a pochi passi dalla Basilica di Pagani intitolata al creatore dell’inno del Natale per eccellenza, “Quanno nascette Ninno”. L’installazione sarà inaugurata il prossimo 7 dicembre per poi essere smontata il 7 gennaio 2024. La pista di pattinaggio rappresenta una degli investimenti strategici dell’amministrazione comunale. Palazzo San Carlo, infatti, ha pubblicato un avviso per la gestione ed installazione della pista e cinque casette da destinare ad uso commerciale nella piazza dell’Auditorium. Lì, in passato, era stato quasi sempre installato l’albero natalizio comunale, che si sposterà probabilmente di pochi metri, verso piazza Sant’Alfonso, in territorio quindi di competenza della Basilica dedicata al santo patrono cittadino.

La pista in centro

La notizia di una pista di pattinaggio a pochi metri dalla Basilica, guidata dal parroco don Gennaro Sorrentino, ha destato stupore e curiosità: «Non ne sapevo niente – dice il religioso che da anni si batte per mantenere il decoro della piazza monumentale di Pagani – ma dato che parliamo di un’installazione in territorio comunale, non ho assolutamente nulla da dire. Se non chiedere che la piazza della Basilica rimanga sgombra per la sosta e il passaggio dei fedeli».

Un simbolo di aggregazione

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, invece, la pista di pattinaggio rappresenta una delle attrazioni principali della prossima rassegna natalizia, un’iniziativa capace di aggregare e rilanciare anche il tessuto commerciale, materia anche di un confronto degli operatori con l’ente nelle scorse settimane.

L’assessore Oliva

«Già lo scorso anno pensammo all’installazione della pista, ma i costi furono un ostacolo insormontabile. Quest’anno, avendo avviato l’organizzazione con largo anticipo su diversi aspetti come le luminarie abbiamo avuto la possibilità di avanzare la proposta, che prevede la gestione a carico di un privato», ha spiegato l’assessore delegato alla Cultura Valentina Oliva, una dei principali artefici col sindaco Raffaele Maria De Prisco dell’organizzazione della prossima rassegna natalizia. Oliva spiega anche gli obiettivi di una pista di pattinaggio che mai prima di ora si era vista in un luogo così centrale e importanti per i paganesi come piazza Sant’Alfonso: «L’iniziativa è molto piaciuta ai commercianti, tenuto conto che ci saranno anche delle casette a tema natalizio che creeranno un ambiente capace di attrarre visitatori da Pagani e comuni limitrofi. Siamo fiduciosi, perché abbiamo i servizi a supportare la presenza della pista di pattinaggio, un trampolino di lancio per alimentare un indotto economico nelle prossime settimane».

Alfonso Romano