Sarno. Sicurezza per l’area PIP e quella del mercato

L’amministrazione comunale di Sarno ha posto la sicurezza dell’area mercatale e dell’area Pip come priorità. Sono state pubblicate due determinazioni per avvisi esplorativi riguardanti il servizio di sorveglianza e vigilanza per entrambe le aree. Questi incarichi, della durata di 12 mesi, saranno assegnati tramite procedura negoziata.

Il provvedimento: il mercato

Nel provvedimento relativo all’area mercato di via San Valentino, si evidenzia la necessità di controllare l’accesso dei concessionari dei box adibiti al deposito di merci ortofrutticole per garantire il rispetto degli orari e delle norme.

Guarda anche Angri. Paolo Novi ricorda Peppe Rispoli e la sua “agenda” (video)

L’area PIP

Per quanto riguarda l’area di via Ingegno, si segnala che è occupata da numerosi lotti industriali, ma manca un adeguato controllo sull’accesso e sulla prevenzione dei reati ambientali, inclusi lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

L’importo

La giunta comunale ha deciso di procedere con l’affidamento dei servizi di sorveglianza e vigilanza, come previsto in una delibera approvata nel luglio scorso. Per il mercato, l’importo a base d’asta è di 27.764 euro, esclusa l’IVA, per garantire il servizio dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00.

Per l’area Pip di via Ingegno, l’importo annuale a base di gara è di 81.000 euro, esclusa l’IVA, e copre il servizio di vigilanza 24/7 per l’accesso, la televigilanza e il controllo degli accessi all’Area Pip, nonché il servizio di pattugliamento e ronda nella fascia oraria notturna (dalle 22:00 alle 6:00) per 52 settimane all’anno.

Il servizio è di Alfonso Romano