Basket. De Martino show, l’Antoniana vola

Tris

Settimo turno di campionato in Serie C che vede ancora una volta protagonista assoluta la Bioverde Pallacanestro Antoniana del presidente Gerardo Varone, vittoriosa nei 3 match casalinghi consecutivi che il calendario le ha posto di fronte.

Mai in discussione il match con la Pol2000Portici, indirizzato nel primo quarto (24-14) e virtualmente già chiuso all’intervallo lungo (52-25).

All’ormai consueta prestazione solida di Amodio e Mandarino si è stavolta aggiunto un Pasquale De Martino formato 5 stelle extralusso, l’ex Power Basket Salerno ha chiuso la gara con ben 24 punti all’attivo in soli 26 minuti, frutto di 5 canestri da 3 punti e non solo. Cresce partita dopo partita anche il pivot portoghese Bruno Fernando, bravo a sfruttare

gli assist dello stesso De Martino e mettere tutta la sua fisicità nei duelli sotto le plance.

Nel secondo tempo a nulla sono bastati i moti d’orgoglio di Greco ed Abete in casa Portici, l’ampio divario maturato nei primi 20 minuti diventa incolmabile quando anche Giordano e

Mezzacapo trovano con facilità la via del canestro.

Al quarantesimo il tabellone dice 89 per la Bioverde e 63 per la Pol2000.

Le dichiarazioni post gara

Così commenta la gara De Martino: “Abbiamo fatto la partita che volevamo, riuscendo a tramutare l’enorme intensità difensiva in punti facili in attacco. MVP? Sono a disposizione dei miei compagni, nelle prime due gare ho pagato un ritardo di condizione rispetto a chi aveva svolto tutta la preparazione atletica, oggi stavo meglio dal punto di vista fisico ed ho fatto le cose che mi riescono meglio.”

Non c’è tempo per festeggiare e riposarsi perchè mercoledì 8 novembre si recupera l’infrasettimanale del sesto turno in casa della University Basket Potenza.

Bioverde Pall.Antoniana – Pol2000 Portici 89-63 (24-14, 52-25, 77-41, 89-63)

Tabellino Antoniana: Amodio 9, Fernando 14, Mezzacapo 9, Fiorillo 5, Jallow 2, Giordano 8, Di Palma 6, Lamberti, Cascone A., Mandarino 12, De Martino 24, Cascone G.