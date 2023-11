Basket. Strelnieks e Pinkins stendono Treviso, 87-97 Givova

Sei uomini in doppia cifra consentono a Scafati di espugnare il PalaVerde per la prima volta nella sua storia.

Rialzare la testa

Nutribullet che ospita la Givova ed è costretta a vincere dopo 5 sconfitte accumulate in altrettanti turni di campionato sinora. Pesante l’assenza di Ky Bowman, conteso ai trevigiani proprio dalla società dell’agro nello scorso mercato.

Scafati arriva al PalaVerde reduce da un brutto stop casalingo con la Vanoli Cremona dopo un supplementare (112-122) e con i primi scricchiolii che iniziano a presentarsi.

Quintetti

TREVISO: Booker-Harrison-Young-Allen-Paulicap

SCAFATI: Robinson-Rossato-Rivers-Pinkins-Nunge

Primo quarto

Subito marce alte per la Nutribullet, 3/3 da 3 punti e 11-6 dopo 2′. Nunge e Pinkins provano a tenere a contatto la Givova, proprio l’ex Torino sigla la tripla che vale il vantaggio gialloblù al quarto minuto, 11-13. Infallibile Young dalla lunga distanza, doppia cifra per lui dopo poco più di 5′ di gioco e nuovo +2 Treviso, 17-15. Entra Gentile e l’attacco gialloblù si ferma, il solo Pinkins tiene botta, Harrison segna da 9 metri, 25-18 al 9′. Strelnieks e Logan entrano e piazzano due triple in back-to-back, la prima frazione si chiude sul 25-24 per i padroni di casa.

Secondo quarto

Gentile e Zanelli aprono la frazione con due bei canestri, le irreali percentuali da 3 punti continuano a farla da padrone, 32-31 Nutribullet al 12′. Young e Strelnieks da capogiro, Logan segna “alla Logan”, Booker risponde, 41 pari a metà seconda frazione. Difese che continuano a capirci davvero poco, Treviso prova ad alzare il volume della radio con Booker, 47-41 a 3:38 dall’intervallo lungo. Givova ballerina con la difesa sul perimetro, la tripla di Zanelli vale il 52-45 all’intervallo lungo. Un Gentile estraneo alla gara s’innervosisce con la terna arbitrale che non esitano a fischiargli fallo tecnico.

18 i punti di uno scatenato James Young, 10 a testa per Booker e Logan.

Terzo quarto

Harrison converte il libero del tecnico a Gentile, Nunge si sblocca da 3, Pinkins riporta la Givova ad un solo possesso di svantaggio sul 53-50 dopo 90″. Young infermabile, capitan Rossato risponde da campione, Robinson costringe Vitucci al primo timeout della ripresa sul 58-56. Rossato demoniaco mette prima la tripla del sorpasso, poi serve un cioccolatino a Nunge che deposita a canestro e chiude il break con un’altra tripla in contropiede, 58-64 al 24′. Capitano, che capitano Riccardo Rossato. Zanelli trova 3 punti dalla “spazzatura”, si ferma il flusso offensivo gialloblù ma Treviso non ne approfitta, 63-66 a 4:01 dalla penultima sirena. Dopo una serie infinita di errori è il palleggio-arresto e tiro di Robinson a sbloccare il punteggio, al quale rispondono prontamente Zanelli ed Allen, 67-68 al 29′. L’ultimo squillo del quarto è di Faggian su una dormita difensiva di Logan, a 10 minuti dal termine il punteggio vede avanti i locali, 69-68.

Quarto quarto

Young segna ancora, Pinkins domina nel pitturato e riporta avanti la Givova al 32′, 71-72. Magico Strelnieks, Young anche baciato dalla fortuna, 76-77 a 6′ dal quarantesimo. Logan trova un positivo Nunge per il +3, prima di un lunghissimo stop per problemi relativi al tabellone. Nunge segna da 3, Harrison trova un canestro difficilissimo, 78-82 a 4:30 dalla fine. Logan forza e sbaglia, Booker s’inventa il -2. Torna a segnare Rivers, Nunge stoppa Booker e schiaccia sull’ennesimo assist di Strelnieks, 80-87 al 37′. Harrison riaccorcia, Rivers per il nuovo +7 a 120″ dal termine. Harrison è l’ultimo a mollare in casa Nutribullet, 83-89 con 62″ ancora sul cronometro. Rivers stoppa Mezzanotte, Pinkins si guadagna un altro viaggio in lunetta e converte entrambi i tentativi, è gioco, partita ed incontro al PalaVerde. Il finale è 87-97 tra i fischi assordanti del tifo biancoblù, Scafati si rialza subito dopo il KO casalingo con la Vanoli.

La Givova espugna l’ostico parquet della Nutribullet per la prima volta nella sua storia grazie ad una prova corale strepitosa e sei uomini in doppia cifra. Sei anche i punti in classifica della Givova dopo sei giornate, e sei anche le sconfitte della Nutribullet.

Tabellini

TREVISO: Zanelli 12, Harrison 16, Young 28, Mezzanotte, Allen 10, Booker 12, Pellizzari n.e., Torresani, Faggian 2, Scandiuzzi n.e., Camara 2, Paulicap 5.

SCAFATI: Pinkins 18, Rossato 12, Logan 10, Rivers 8, Strelnieks 16, Sangiovanni n.e., Gentile 4, Mouaha, De Laurentiis, Robinson 11, Nunge 18, Pini.