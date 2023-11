Ostia Mare-San Marzano 2-2. Ancora un pareggio in rimonta per il San Marzano, che va due volte in svantaggio e riequilibra il punteggio nel finale della ripresa. Termina 2-2 all’Anco Marzio contro l’Ostiamare, con Ferrari che nel finale sfiora l’incredibile colpaccio. I blaugrana, che ritrovano Favo dal 1’, si presentano con Camara quarto alto di destra e soprattutto Di Gennaro in cabina di regia. I padroni di casa partono forte e dopo una conclusione di Icardi trovano il vantaggio al quarto d’ora con Cardella, che sfrutta un errore della difesa ospite. Cevers viene impegnato in un altro paio di circostanze, poi alla mezz’ora arriva il pari con Di Gennaro su rigore concesso per fallo di Lazzeri su Ferrari. Nel finale di frazione lo stesso Lazzeri è protagonista sul versante opposto con un doppio dribbling e l’assist per il raddoppio dell’Ostiamare con Cicarevic.

A inizio ripresa Melillo colpisce il palo direttamente da calcio d’angolo, poi Cevers e Altobello tengono a galla il San Marzano con due salvataggi provvidenziali. Gradualmente prendono campo gli uomini di Giampà che trovano il pari con Cuomo a risolvere una mischia. Nel finale, dopo due conclusioni a lato dei padroni di casa, Maura ferma in extremis Ferrari un attimo prima del possibile ribaltone.

Ostia Mare-San Marzano 2-2: il tabellino

OSTIAMARE (3–5–2): Morlupo; Maura, Tomas, Pasqualoni; Lazzeri(36’ st Pompei), Icardi, Buono, De Crescenzo (38’ st Giusti), Pozzi; Cicarevic (31’ st Simonelli), Cardella. A disposizione: Valori, Mencagli, Minincleri, Pecoraro, Sardo, Ferrari T.. Allenatore: Perrotti.

SAN MARZANO (3–4–3): Cevers; Cusati, Altobello, Musso (23’ st Pisciotta); Camara (31’ st Maimone), Di Gennaro (23’ st Coly), Favo(8’ st Cuomo), Mancini; Allegretti (8’ st Marotta), Ferrari, Melillo. A disposizione: Pareiko, Chiariello, Montoro, Balzano. Allenatore: Giampà.

ARBITRO: Mirri (Savona). Assistenti: Reitano e Grasso (Acireale).

RETI: 14’ pt Cardella (O), 31’ pt Di Gennaro rig. (S), 41’ pt Cicarevic (O), 42’ st Cuomo (S)

NOTE. Ammoniti: De Crescenzo (O), Icardi (O), Cuomo (S). Calci d’angolo: 5–4. Recupero: 2’ pt; 5’ st. Osservato 1’ di raccoglimento in memoria delle vittime del maltempo in Toscana.