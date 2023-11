Sarno. Manzo riconfermato coordinatore del Partito Democratico

Domenico Manzo è stato riconfermato per acclamazione coordinatore cittadino del Partito Democratico di Sarno. Durante l’assemblea congressuale, che si è svolta questa mattina alla presenza del segretario provinciale Enzo Luciano, del presidente della commissione provinciale Giovanni Coscia e dell’ex deputato Tino Iannuzzi, è stato eletto anche il nuovo Direttivo del locale Circolo PD.

Le parole di Manzo

“Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me riconfermandomi alla carica di coordinatore cittadino del PD di Sarno – afferma Mimmo Manzo -. Il senso di responsabilità proprio di ognuno di noi, ritengo debba essere l’elemento portante del nostro agire per rilanciare l’identità politica del nostro partito. Il benessere della nostra città e il senso di appartenenza al partito non possono essere sostituiti con mire personalistiche e con la conquista di pezzi di potere. La pluralità delle sensibilità presenti al nostro interno è un valore aggiunto, purché sia vissuta con l’obiettivo di salvaguardare l’unità del partito. Il PD non è un tram dove a proprio piacimento si sale e si scende, non è la casa per trasformismi e cambi di casacche. Il nostro partito – sottolinea Manzo – si è sempre reso protagonista di un’alternativa di governo al centrodestra fondata sui valori dell’uguaglianza e per la gente, sul rilancio del territorio e della coesione sociale. Il nostro partito ha vissuto una fase estremamente difficile e delicata ed il nostro agire ha sempre avuto come obiettivo quello di preservare l’unità del partito stesso e il governo della città”.

La politica cittadina

“Le vicende amministrative che si sono susseguite nel nostro Comune hanno richiesto l’impegno politico di tutti per superare le situazioni più critiche.

Ho sempre creduto in un partito pluralista e aperto a tutte le sensibilità. Un percorso avviato con tutti gli amici e le amiche, gli iscritti e i simpatizzanti, e con tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto, a cominciare dal Sindaco Giuseppe Canfora, che ringrazio, agli assessori e ai consiglieri comunali, per quel senso di responsabilità che ritengo debba appartenere a chiunque scelga di offrire il proprio contributo e per chi ha realmente a cuore il futuro della nostra Sarno.

Ringrazio il Segretario provinciale Enzo Luciano e gli amici e le amiche del nuovo Direttivo. Insieme lavoreremo sin da domani per dare continuità e forza al progetto di coalizione di centrosinistra gettando le basi per un percorso comune in vista delle prossime elezioni amministrative del maggio 2024. Il PD è vivo e lo dimostrano i tanti partecipanti all’assemblea congressuale” conclude Manzo.

RePol