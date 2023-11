Scafatese-Castel San Giorgio 1-2. Ribaltando tutto nella ripresa il Castel San Giorgio si impone 1-2 al Giovanni Vitiello e pone fine all’imbattibilità interna della Scafatese. Mister Muro ancora una volta deve affrontare l’emergenza infortuni con Solombrino fermo dopo la brutta botta ricevuta con la Virtus Avellino e con Canale e Panico infortunati e ripropone inizialmente il 4-3-3 con Martoriello tra i pali, Pagano e Trezza coppia centrale, Masullo e Gautieri terzini, Cavaliere, Visconti e Pietroluongo a centrocampo e tridente offensivo con Tedesco e Labriola a sostegno di Cinque; dall’altro lato Fiume parte inizialmente con il 3-5-2 puntando sulla coppia Pescicolo-Di Giacomo, con Ferrara pronto a impostare a centrocampo e l’ex Senatore sempre lesto negli inserimenti tra le linee.

L’inizio sembra favorevole ai padroni di casa che confezionano le palle gol più ghiotte al 6′ con il tiro cross di Masullo e al 9′ con la conclusione ribattuta di Gautieri, ma i veri brividi sulla schiena della difesa ospite arrivano al 14′ quando il destro di controbbalzo sempre di Gautieri scheggia la traversa a Bisogno battuto. Per vedere la prima volta il Castel San Giorgio dalle parti di Martoriello bisogna aspettare il 37′ quando Di Giacomo trova lo spazio per staccare di testa ma alza troppo la mira, ma la Scafatese continua a macinare gioco e, dopo il mancino a lato di Cinque del 40′, passa in vantaggio al 43′ con il solito Tedesco bravissimo a liberarsi agevolmente del suo diretto avversario e trafiggere di destro l’estremo difensore.

La rete non scompone gli ospiti che sfiorano il pareggio già prima dell’intervallo con la traversa colpita dagli sviluppi di corner.

Scafatese-Castel San Giorgio 1-2: secondo tempo

Negli spogliatoi Fiume prova a dare una spallata alla gara cambiando modulo e passando al 4-3-3 inserendo Boccia per Pescicolo e proprio il neoentrato ringrazia facendosi trovare pronto nel tap-in del minuto 50 che vale il pareggio rossoblù dopo che Martoriello aveva risposto di pugno al tiro di Di Giacomo.

Anche Muro tenta di scompigliare le carte passando al 4-2-3-1 con lo spostamento sulla sinistra di Gautieri, lo slittamento in difesa di Visconti e l’ingresso in campo di Arciello che al 66′ prova a pungere con un colpo di testa che si spegne alla destra della porta, ma il gol arriva invece dall’altro lato del campo quando, dopo una carmbola all’interno dell’area, Di Giacomo riesce a toccare la sfera quel tanto che basta per battere Martoriello.

Il tecnico canarino fa entrare anche Siciliano e per gli ultimi cinque minuti prova addirittura ad affidarsi a Trezza come centravanti, ma nonostante tutto i canarini non riescono a creare occasioni importanti e il triplice fischio finale infligge ai giallobleu la seconda sconfitta stagionale, la prima dell’era Muro.

Adesso per la Scafatese sarà importante riuscire a ricaricare le batterie per la trasferta del prossimo week end sul campo del Solofra.

Scafatese-Castel San Giorgio 1-2: il tabellino

SCAFATESE: Martoriello 04, Visconti 03, Masullo, Cavaliere (79′ Esposito), Pagano, Trezza, Gautieri (85′ Angelino 05), Pietroluongo (69′ Viscovich), Cinque (74′ Siciliano), Tedesco, Labriola (64′ Arciello).

A disposizione: Solombrino 04, Angelino 05, Viscovich, Esposito, Gargalini 04, Passerini 04, Ferraro 04, Siciliano, Arciello.

All: Ciro Muro

CASTEL SAN GIORGIO: Bisogno, Raimondi, Cuomo, Senatore Mario (88′ Elefante), Catalano, Liguoro, Di Filippo, Ferrara, Di Giacomo (83′ Sabatino), Senatore Fiorenzo 04, Pescicolo 03 (45′ Boccia 05).

A disposizione: Caliendo 04, Elefante, Giliberti 03, Accarino 03, Cimmino 05, Romano 04, Nunziata 04, Sabatino, Boccia 05.

All: Rocco Fiume

RETI: 43′ Tedesco, 50′ Boccia, 73′ Di Giacomo

Arbitro: Paolo Zantedeschi di Verona

Assistenti: Andrea Mallardo di Napoli e Carlo Pipola di Ercolano

Note: Ammoniti: Cuomo (C), Cinque (S), Senatore Mario (C), Cavaliere (S). Calci d’angolo: 3-5.