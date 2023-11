Scafati. Pedonalizzazione Corso Nazionale, i commercianti spaccati

Scafati. Corso Nazionale pedonalizzato, il progetto dell’amministrazione comunale prova diventare realtà. A seguire i lavori c’è l’assessore delegato Diego Chirico, deciso a portare a breve l’argomento in giunta per chiudere al traffico parte del centro nel 2024, ma una alcuni commercianti avrebbero già bocciato l’idea.

Consultazioni

L’amministrazione comunale scafatese, negli ultimi giorni, ha iniziato a consultarsi internamente ed esternamente sulla possibilità di pedonalizzare tratto del corso Nazionale che va da via Giovanni XXIII fino a via Cesare Battisti, aprendo così a una grande isola per il commercio e il passeggio della città.

Chirico: importante progetto

Un’idea importante in una città con gravi problemi di mobilità quotidiana e che vede nella pedonalizzazione anche una ristrutturazione parziale dei sensi di marcia all’interno del centro. «Sono 10 anni che personalmente mi batto per una lotta di libertà per il commercio e la vivibilità scafatese. Pedonalizzare il corso significa dare un centro di socialità per i residenti in città ma anche per i cittadini di comuni vicini, oltre gli eventi che si producono. Crediamo che ci siano i presupposti anche a livello di parcheggi, tra pubblici e possibilità per i privati» dice l’assessore Chirico.

I commercianti

La chiusura al traffico è stata oggetto già di un incontro formale con alcuni titolari delle attività commerciali di corso Nazionale, che ha avuto un esito contraddittorio e che ha finito anche per rallentare le ambizioni dell’Ente. Come già successo durante le scorse consiliature, una parte dei commercianti si è opposta all’idea considerandola negativa per la mobilità e per l’afflusso di persone a piedi in un eventuale corso pedonalizzato. «La situazione ha convinto il sindaco Pasquale Aliberti in primis ad avere un atteggiamento più cauto e consultivo, per questo ritarderemo l’inizio della pedonalizzazione al 2024 e non entro dicembre come auspicavo. L’importante adesso è produrre tutte le documentazioni necessarie per approvare il piano in giunta» ha ammesso Chirico.

L’appoggio della maggioranza

Intorno a Chirico c’è l’appoggio di tutta la maggioranza, convinta della scelta che ha rappresentato anche uno dei cavalli di battaglia della scorsa campagna elettorale. «Il riscatto socio economico di Scafati passa dalla rivalutazione storico culturale del centro e l’isola pedonale rappresenta e gioca un ruolo fondamentale in tutto ciò», ha precisato la consigliera comunale delegata al centro storico, Assunta Susy Barone. È una prova di pedonalizzazione si potrebbe avere già durante le festività natalizie.

Alfonso Romano