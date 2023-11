Angri. D’Aniello: il Centro per la famiglia nell’ex Caritas (video)

Il comune è pronto a riprendersi i vani dell’ex Caritas di prolungamento Corso Italia. Le stanze usate anche per l’USCA nel periodo di Covid torneranno a essere funzionali per le attività legate ai servizi sociali collocati proprio nello stesso stabile con ingresso in Via Colombo. Lo stabile fu concepito anche per ospitare fino ai primi anni duemila i piccoli dell’asilo nido comunale successivamente trasferito in Via Leonardo Da Vinci.

Il “Centro per la famiglia”

Nell’ala recuperata l’assessore Maria D’Aniello immagina il “Centro per la famiglia” dove verranno gestiti i casi più delicati collegati a tutte le problematiche familiari.

Il servizio è di Tiziana Zurro

Guarda anche Scafati. La vita può dipendere anche dalla cultura stradale (video)