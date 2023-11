I Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno effettuato il sequestro di tre aziende nella regione

Carabinieri di Napoli sequestrano aziende per violazioni ambientali

Napoli. In una serie di azioni mirate, i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno effettuato il sequestro di tre aziende nella regione. Le accuse includono scarico abusivo di reflui industriali, violazioni delle autorizzazioni ambientali integrate, e gestione non autorizzata dei rifiuti, secondo il Testo Unico Ambientale.

Le violazioni

Le indagini hanno rivelato una serie di violazioni gravi, come il deposito incontrollato e l’abbandono di rifiuti non differenziati, compresi quelli pericolosi, su terreni non pavimentati. Questi rifiuti venivano scaricati direttamente nelle fogne pubbliche e, di conseguenza, nel fiume Sarno, senza alcun processo di depurazione. Inoltre, sono state scoperte emissioni abusive di acque provenienti dai processi industriali di lavorazione, che contenevano anche sostanze pericolose, nelle fogne pubbliche, causando un grave inquinamento del fiume Sarno.

Le indagini

Le indagini hanno anche rivelato modifiche apportate agli impianti di depurazione per eludere i costosi processi di depurazione e ostacolare i controlli, superando i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi nei corsi d’acqua. Sorprendentemente, una delle aziende coinvolte aveva già subito un sequestro preventivo per reati simili meno di un anno fa.

Gli scenari

Questi sequestri dimostrano l’impegno delle autorità nell’affrontare il problema dell’inquinamento ambientale e nell’assicurare il rispetto delle leggi ambientali. L’obiettivo è porre fine a pratiche illegali e prevenire ulteriori danni all’ambiente locale, sottolineando l’importanza della tutela dell’ambiente e della responsabilità condivisa nella sua preservazione.

ReCro