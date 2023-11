Nocera Inferiore. In città i funerali di Annalisa D’Auria

Il Comune di Nocera Inferiore sta ancora valutando le agenzie di pompe funebri per il trasporto della salma di Annalisa D’Auria da Rivoli. La data dei funerali non è stata ancora fissata. Questa iniziativa dimostra la solidarietà verso la vittima e la sua famiglia. La tragedia è stata alimentata dalla gelosia di Agostino Annunziata, che ha ucciso Annalisa e poi togliersi la vita. La città è profondamente colpita da questo evento e si preoccupa per le due bambine rimaste senza genitori. Il Comune offre supporto per aiutare le bambine a superare questa tragica situazione.

La tragedia

La tragedia che ha colpito questa famiglia è nasce dalla gelosia di Agostino Annunziata, anche lui originario di Nocera Inferiore. la tragedia si è consumata all’interno dell’appartamento in cui la coppia viveva, a Rivoli. Qui Agostino ha ucciso la madre di sua figlia con una coltellata, dopo una notte caratterizzata da accese liti. Successivamente, si è tolto la vita, affidando la figlia più piccola a un collega della sua azienda prima di lanciarsi da un silos a Orbassano.

I funerali di Agostino

Al momento, non è stata ancora stabilita la data dei funerali di Agostino, ma con tutta probabilità si terranno a Nocera Inferiore forse anche in settimana come scrive il quotidiano “La Città”.

ReCro