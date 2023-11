Pagani. Gianluca Tortora: il Trionfo di un sogno alla Maratona di New York

La Maratona di New York ha sempre rappresentato un sogno che l’ex consigliere comunale, e architetto, Gianluca Tortora ha portato nel cuore fin da quando era bambino. Guardando quegli atleti scorrere tra le strade della Grande Mela, li ammirava come se fossero degli autentici eroi. Oggi, Gianluca si trova finalmente a realizzare quel sogno, indossando con fierezza i colori del suo paese.

La testimonianza

Le parole di Gianluca Tortora riflettono appieno l’intensità di questa avventura americana: “La maratona di New York è la realizzazione di un sogno che ho portato dentro sin da bambino. Guardavo quegli atleti e li ammiravo come fossero degli eroi. Oggi mi trovo qui a realizzare questo sogno portando sul petto i colori del mio paese. Ho vissuto un turbinio di emozioni dal primo all’ultimo km. Siamo partiti da State Island passando per Brooklyn, dal Queens a Bronx sino a Manhattan. Il pubblico ti trasmette una carica, una energia esplosiva, sentire le voci del pubblico che incitava guardando il tricolore mi faceva commuovere dalla gioia. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura americana sino al traguardo nella consapevolezza che tutti i sogni possono diventare realtà.”

Di corsa nella grande mela

Il percorso di questa maratona è stato, dunque, un viaggio straordinario attraverso un turbine di emozioni, dal primo all’ultimo chilometro. Partendo da Staten Island e attraversando i quartieri di Brooklyn, Queens, Bronx, fino a giungere a Manhattan, Gianluca ha attraversato la città che non dorme mai con determinazione e passione.

Le emozioni di Gianluca

Ma ciò che rende davvero straordinaria questa esperienza è la forza che il pubblico trasmette. L’energia esplosiva dei sostenitori, le voci degli spettatori che incitavano gli atleti, e la visione del tricolore italiano sul suo petto hanno commosso Gianluca dalla gioia. Questo evento è stato un incontro straordinario tra il sogno di un bambino e la realizzazione di un atleta.

In questa avventura americana, Gianluca ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che lo hanno sostenuto. Il traguardo è stato raggiunto, e Gianluca Tortora ricorda che i sogni possono davvero diventare realtà se si lotta con passione, dedizione e il sostegno di coloro che credono in te. La Maratona di New York è stata non solo una competizione sportiva, ma anche la celebrazione di un sogno realizzato, e Gianluca ha dimostrato che con determinazione e il cuore rivolto verso l’obiettivo, si possono superare le sfide più impegnative e raggiungere l’apice del successo anche personale e gratificante.

Natalia Pepe