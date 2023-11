Scafati. Rilancio biblioteca: serve il potenziamento del personale

L’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti ha confermato la riqualificazione della struttura che, dopo l’addio dell’ex direttrice Maria Benevento, è diventato un luogo vuoto e dedito unicamente a sala studio per i più giovani. La progettazione è iniziata pochi giorni dopo l’insediamento della giunta comunale del sindaco Aliberti, con l’assessore delegato, Antonella Di Palma, che, con l’aiuto degli uffici municipali, ha lavorato per risolvere problemi storici.

Mancanza di personale

A ridurre fortemente le attività della biblioteca di via Galileo Galilei è stata la completa assenza di personale, che ha costretto a sforzi enormi solo per mantenere le porte aperte in orario mattutino, senza però avere la possibilità di accedere al largo patrimonio libraio. Ed ecco che, quindi, è diventato prioritario per Palazzo Mayer intervenire con assunzioni ad hoc specifiche per i compiti che atterranno la riqualificazione della biblioteca. «Nella riorganizzazione della macchina comunale abbiamo previsto una implementazione del personale con un dipendente qualificato, i ragazzi del servizio civile, una figura addetta alla catalogazione e recupero delle informazioni relative ai libri realmente presenti in biblioteca e quelli in elenco digitale», ha detto l’assessore Di Palma.

Un lavoro articolato

Il lavoro che investirà volontari e professionisti sarà molto articolato dopo anni di mancato aggiornamento delle liste di libri in dotazione, nonostante alcuni acquisti effettuati durante l’amministrazione comunale di Cristoforo Salvati. «La biblioteca deve tornare a essere un punto di riferimento culturale per i giovani, i bambini e le famiglie», ha concluso la Di Palma.

