Sarno. Area PIP Ingegno, riqualificazione delle strade

Sarno. L’area PIP di località Ingegno sta subendo una significativa riqualificazione, con particolare attenzione a strade come viale del Lavoro, via delle Filande, via delle Ginestre, via delle Viole, via Orchidea e via dei Gerani. L’amministrazione comunale, guidata dalla vicesindaca facente funzioni Eutilia Viscardi, ha approvato lavori per un importo di quasi 500.000 euro. Questo intervento mira a migliorare le infrastrutture primarie dell’area PIP.

L’appalto

L’appalto per la riqualificazione delle strade è stato assegnato a settembre alla Unyon Consorzio Stabile, con un costo di 443.973 euro più oneri di sicurezza e IVA. Il progetto definitivo-ed esecutivo è stato approvato ad aprile, ma è stato necessario apportare modifiche al contratto in linea con il nuovo Codice degli appalti.

Il crono programma

I lavori dovrebbero durare 74 giorni dalla data di inizio. Questa riqualificazione fa parte degli sforzi dell’amministrazione comunale di Sarno per rilanciare l’area PIP, che includerà anche servizi di vigilanza diurna e notturna con sistemi di tele vigilanza.

