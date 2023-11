Angri. Il Centro per la famiglia di “Comunità Sensibile” (video)

Angri. Il Centro per la famiglia di “Comunità Sensibile”

Taglio del nastro per il secondo “Centro per la Famiglia” promosso dalla consortile “Comunità sensibile” negli ex locali della Caritas di prolungamento Corso Italia. Al taglio del nastro l’assessore delegato Maria D’Aniello e la direttrice della consortile “Comunità sensibile” Rosaria dell’Aversana. Il centro per la famiglia “Ohana” nasce con la principale finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e si propone come utile punto di riferimento per superare problematiche di varia natura nel rispetto di una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini: dal sostegno psicologico alla consulenza psico educativa. All’interno anche uno spazio neutro per incontri protetti, per la mediazione familiare e la consulenza legale.

Galasso: “eccellenza e riferimento sussidiario istituzionale sul territorio”

“Comunità Sensibile” vuole diventare una eccellenza e un riferimento sussidiario istituzionale sul territorio come sostiene Annalisa Galasso membro del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Il servizio è di Luciano Verdoliva