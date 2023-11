Angri. Parco dell’accoglienza, presto l’apertura del cantiere (video)

Angri. Ultimi dettagli per il progetto esecutivo, che dovrebbe essere il preludio alla cantierizzazione dell’area sottostante il viadotto della SS268

Angri. Parco dell’accoglienza, presto l’apertura del cantiere

Ultimi ostacoli progettuali per l’inizio dei lavori per la realizzazione del “Parco dell’accoglienza” che sorgerà nella zona di confine trai Angri e Sant’Antonio Abate. Ultimi dettagli per il progetto esecutivo, che dovrebbe essere il preludio alla cantierizzazione dell’area sottostante il viadotto della stradale Statale 268 realizzata dall’ANAS.

Le aree

Il parco urbano sarà suddiviso in diverse aree: circa 3000 mq saranno dedicati alle attrezzature sportive, 1000 mq per un “dog park, 2060 mq destinati a un’area giochi per i bambini e 4100 mq dedicati alle piantumazioni.

L’accordo tra i comuni

I comuni di Angri e Sant’Antonio Abate nel 2016, siglarono un protocollo d’intesa per la realizzazione del parco urbano di ampie dimensioni e destinato a diventare il polmone verde a disposizione delle due comunità, con gli spazi ludici per i bambini e percorsi ciclabili. L’area prevede anche spazi dedicati per eventi con grande partecipazione di pubblico.

Il servizio è di Alfonso Romano