Napoli-Union Berlino alle 18.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli è impegnato contro l’Union Berlino in casa nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri vengono dalla vittoria sul campo della Salernitana nell’ultimo turno di Serie A e, battendo i tedeschi, hanno l’opportunità di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Bundesliga, invece, viene da ben 12 sconfitte di fila tra coppe e campionato.

Le parole di Raspadori

“Non esiste un vice in questa squadra, si gioca secondo le scelte del mister per mettere in campo la squadra migliore per affrontare ogni avversario. Quindi per noi conta sapere chi dà il meglio in quella partita”. Giacomo Raspadori rifiuta l’etichetta di vice Osimhen e risponde così alla domanda postagli in occasione della conferenza stampa di vigilia al match di Champions con l’Union Berlino. Alla domanda se quando rientrerà l’attaccante nigeriano alle prese con un infortunio possano coesistere, Raspadori ha invece risposto così: “Io per caratteristiche – ha detto – sono sempre stato a disposizione della squadra. Bisogna avere la consapevolezza che se anche una partita non la giochi sei sempre pronto a dare il tuo contributo. Se ognuno lavora nel quotidiano sapendo che la sua chance arriva è la via giusta”.

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Natan, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 7 Elmas, 29 Lindstrom, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. (95 Gollini, 14 Contini, 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 24 Cajuste, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 20 Zielinski, 21 Politano, 18 Simeone). All.: Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): 1 Ronnow; 23 Bonucci, 31 Knoche, 4 Diogo Leite; 28 Trimmel, 7 Aaronson, 8 Khedira, 19 Haberer, 6 Gosens; 17 Behrens, 11 Fofana. (37 Schwolow, 39 Stein, 3 Jaeckel, 29 Tousart, 33 Kral, 20 Laidouni, 26 Roussillon, 36 Kemlein, 38 Dehl, 10 Volland, 27 Becker). All.: Fischer.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Napoli e Union Berlino, valida per la 4^ giornata di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 18.45 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Mediaset Infinity e in streaming su NOW.