Pagani. Zona contesa pressing di Confindustria per la legge regionale

Ex zona contesa tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, ora i vertici salernitani di Confindustria, dopo aver incontrato i rappresentanti delle due amministrazioni comunali, scrivono alla Regione Campania per chiedere un’accelerazione su una legge regionale che salvi gli investimenti degli imprenditori della zona.

Ad attivarsi in prima persona è stato il presidente degli industriali salernitani, Antonio Ferraioli, che ha inviato una richiesta al capo della commissione Urbanistica regionale, Luca Cascone, e all’assessore delegato, Bruno Discepolo, per chiedere una legge regionale che possa risolvere la problematica urgente delle concessioni edilizie. Dopo la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato sulla vicenda dell’area contesa di Orta Loreto tra le amministrazioni comunali di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, il passaggio di consegne verso l’Ente municipale paganese sta producendo delle difficoltà burocratiche che condizionano la vita produttiva della zona. In particolare, in crisi ci sono tante aziende che hanno iniziato a ricevere degli stop degli uffici comunali di Pagani per la costruzione di opere approvate dai dirigenti del Municipio sangiliano. Infatti, nell’area coincidono due PUC completamente differenti, con gli attuali amministratori comunali che hanno bisogno di rifarsi a un Piano che identifica l’area come agricola, a differenza del passato sangiliano a vocazione commerciale.

Una risoluzione

Differenze sostanziali, che il sindaco paganese Lello De Prisco ha palesato con l’intenzione di risolvere. Ciò è stato ribadito proprio nell’incontro che si era tenuto pochi giorni fa con i referenti di Confindustria Salerno e la presenza anche del primo cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura. C’è bisogno quindi di una legge regionale che possa consentire il passaggio di consegne sul tema tra i due comuni senza produrre grandi stravolgimenti, in attesa della redazione di una variante al Puc paganese che possa fugare a medio periodo ogni dubbio.

La lettera di Ferraioli

Da qui, dunque, la scelta di Ferraioli di scrivere una lettera alla Regione Campania per chiedere la tutela di imprenditori, lavoratori e famiglie del territorio. «L’intervento legislativo richiesto riveste carattere di urgenza, considerata anche la necessità segnalata da diverse imprese di dover procedere rapidamente con investimenti già realizzati, onde evitare critiche conseguenze che impatterebbero anche sul sistema economico e occupazionale del nostro territorio. Le aziende si trovano già a operare in un clima di grande difficoltà a causa delle tragiche vicende che si sono susseguite in questi anni. Sentiamo pertanto la forte responsabilità di sollecitare la massima attenzione su questa situazione» ha ribadito, nero su bianco, il numero di Confindustria Salerno ai vertici dell’Ente di Palazzo Santa Lucia.

Alfonso Romano