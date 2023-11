Edda Cioffi. “Quanta confusione in amore riguardo apparire e essere”

Edda Cioffi si laurea in scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità SUN a 20 anni per poi completare il percorso con la laurea magistrale psicologia applicata ai contesti istituzionali SUN. Ormai iscritta presso ordine psicologi campani si abilita poi come professoressa filosofia e scienze umane UNISOB specializzandosi in scuola di alta formazione psicoterapia sistemico relazionale IPR. Tra i suoi hobby la danza, diplomata a 18 anni in danza classica e moderna e la presentazione. Presentatrice di eventi culturali, sociali, teatrali e premi. Scrive su diversi giornali articoli scientifici e pubblica diversi libri di psicologia. Un percorso complesso e ricco ma con tante soddisfazioni. L'obiettivo di Edda Cioffi è quello di creare una sinergia tra cultura ed arte come promotrice sana e curiosa di quest'ultime.