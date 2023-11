Nocera Inferiore. Traffico, la proposta di D’Alessandro

Il consigliere comunale Giovanni D’Alessandro interviene con una articolata proposta per risolvere alcune criticità sul traffico veicolare cittadino.

“Una proposta per alleviare il traffico veicolare insostenibile di questi giorni di lavori pubblici sparsi per la Città. Il traffico è diventato effettivamente intollerabile in queste ore. Una proposta di “Nocera al Centro” per l’Amministrazione: considerato che via Martinez Y Cabrera adesso è interdetta, si potrebbe applicare, temporaneamente, un provvedimento che renda il flusso veicolare molto più snello” dice D’Alessandro.

Le indicazioni

“Riferimento rotatoria “Crocco dolce”, direzione via Marco Nonio Balbo, giunto altezza via Citarella, si potrebbe consentire la svolta a sinistra (quindi invertendo via Citarella) con la prosecuzione per via Matteotti direzione casa comunale (creando una corsia a senso unico dedicata), per poi uscire a via Canale e continuare per il centro.

Inoltre, si potrebbe invertire anche il tratto di via Matteotti (da incrocio via Citarella fino all’incrocio di via Fucilari). Questo farà in modo che buona parte del quartiere Gelsi e zona via Matteotti non attraversi il centro per dirigersi verso la statale 18″ continua D’Alessandro.

La proposta

“L’Amministrazione potrebbe valutare queste soluzioni per vedere se si riesce ad alleviare il traffico veicolare in Città in questi giorni di cantieri aperti un po’ dappertutto in centro” conclude D’Alessandro.

Natalia Pepe