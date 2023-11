Salerno. Una mostra itinerante dedicata a Don Milani

La Cooperativa Sociale Il Portico da sempre ispirata al messaggio ed all’insegnamento di don Lorenzo, organizza, in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, la mostra: “Gianni e Pierino. La scuola di lettera ad una professoressa”, proveniente direttamente dalla Fondazione don Milani di Barbiana. Finalità dell’evento quello di far conoscere e sensibilizzare il territorio al messaggio educativo di don Milani, attraverso l’originale esposizione fotografica e con la proposta di attività laboratoriali educative di approfondimento. Il calendario dell’evento permette, in primis, alle scuole di poter prendere parte all’interessante momento culturale ed educativo.

La mostra itinerante “Gianni e Pierino. La scuola di Lettera ad una professoressa” è realizzata dalla Fondazione don Lorenzo Milani. Lettera ad una professoressa rappresenta il manifesto di don Milani e dei ragazzi della scuola di Barbiana per una scuola di tutti e di ciascuno, per una scuola che includa e non perda gli ultimi, ed educhi a diventare “cittadini sovrani”. Il percorso della mostra, pensato principalmente per le scuole, si compone di citazioni significative della Lettera accompagnate da foto d’epoca provenienti dall’archivio della Fondazione don Lorenzo Milani e si articola in sei sezioni tematiche, ciascuna delle quali si conclude con una proposta di riflessione. Le sei tematiche (contrassegnate da un diverso colore per facilitare la collocazione dei pannelli) sono: Scuola e Costituzione; La scuola espelle i poveri; Le cause della selezione sociale; La scuola della inclusione e del successo formativo; I contenuti della scuola di Barbiana; I metodi della scuola di Barbiana.

Un supporto importante all’evento è stato offerto dal Comitato per il Centenario “Don Milani” e dalla Fondazione “Don Milani” ed ancora: dal GIT Banca Etica di Salerno; dall’Ambito Sociale S5 con l’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Salerno; dal Coordinamento di Libera a Salerno e dal Presidio di Libera a Salerno “F. Morlando”.

Per prenotazioni ed informazioni si può contattare il 3533998835, oppure scrivere all’indirizzo email: info@cooperativailportico.it